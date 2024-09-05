شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعاصير القُمعية".. ظاهرة جوية تشهدها جازان.. ماذا تعرف عنها؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من احتمال حدوث "أعاصير قُمعية" في أجزاء من منطقة جازان مساء اليوم الخميس وفي الساعات المبكرة من يوم الجمعة، كتأثيرات مصاحبة للأمطار الغزيرة التي تشهده المنطقة.

وحسبما ذكر موقع الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، فإن الأعاصير القمعية أو ما يعرف بالتورنادو (Tornado)، هي دوامات هوائية عنيفة، وهي ظاهرة طبيعية تتمثل في عمود من الهواء يدور بسرعة كبيرة ويمتد من قاعدة سحابة رعدية قوية إلى سطح الأرض.

وهذه الأعاصير تشبه قمعًا ضخمًا يتكون من الغبار وقطرات الماء، وقد تصل سرعتها إلى مئات الكيلومترات في الساعة.



كيف تتشكل الأعاصير القمعية؟

تتشكل الأعاصير القمعية نتيجة تصادم تيارات هوائية دافئة ورطبة مع تيارات هوائية باردة وجافة داخل السحب الرعدية، هذا التصادم يؤدي إلى دوران الهواء بسرعة كبيرة، ويشكل القمع المميز لهذه الأعاصير.



المناطق الأكثر عرضة للأعاصير القمعية

تنتشر الأعاصير القمعية في العديد من مناطق العالم، ولكنها أكثر شيوعًا في:

الولايات المتحدة: خاصة في منطقة السهول الكبرى.

أستراليا: وتعرف باسم "ويلدي".

أوروبا: خاصة في المناطق الشرقية.

آسيا: في بعض المناطق مثل الهند وبنغلاديش.