شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية" تقبض على 7 مواطنين لارتكابهم جرائم مُهددة للوحدة الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الداخلية القبض على 7 مواطنين، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأشارت إلى ارتكابهم جرائم مُهددة للوحدة الوطنية والسلم والأمن المُجتمعي، بنشر مشاركات مثيرة للتعصب القبلي المقيت والبغضاء والكراهية في المجتمع. الجرائم المُهددة للوحدة الوطنية وتحذر الداخلية من كل ما من شأنه المساس بالنظام العام.

كما أكدت أن الجهات الأمنية تقف بحزم، أمام كل من يحاول النيل من اللحمة الوطنية، بإثارة النعرات القبلية المقيتة، وأن الجزاء الرادع سوف يكون مصيره.