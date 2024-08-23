شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم": توحيد الدخول إلى نظام "نور" عبر الإيميل الوزاري ابتداءً من العام الدراسي الحالي/عاجل والان نبدء بالتفاصيل

11 مليون مستخدم لنظام نور

موظفون ليسوا أولياء أمور أو طلاب يبلغ عددهم 1,544 موظفًا بدون هوية أو إقامة و 885,960 موظفًا بهوية أو إقامة.

أما الطلاب فيبلغ عددهم 135,628 طالبًا بدون هوية أو إقامة و 5,883,869 طالبًا بهوية أو إقامة.

أما أولياء الأمور فيبلغ عددهم 94,731 ولي أمر بدون هوية أو إقامة و 4,553,694 ولي أمر بهوية أو إقامة.

تسجيل الدخول لنظام نور

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة التعليم عن إطلاق مبادرة الدخول الموحد التي تعد إحدى أهم المبادرات التي تسعى الوزارة من خلالها إلى تحسين إدارة وحوكمة الهوية الرقمية للمستخدمين.وتهدف هذه المبادرة إلى إيجاد آلية تحقق وتسجيل آمنة تسمح للمستخدمين بالوصول إلى جميع الأنظمة التابعة للوزارة من خلال حساب موحد ما يضمن سهولة الوصول ورفع كفاءة الأمن السيبراني للأنظمة.وتهدف وزارة التعليم من خلال الدخول الموحد إلى تبسيط عملية الوصول إلى الأنظمة المختلفة حيث يوفر النظام واجهة موحدة تسمح للمستخدمين بالدخول إلى كافة الأنظمة التعليمية باستخدام نفس اسم المستخدم وكلمة المرور.ويشمل النظام جميع فئات المستخدمين من طلاب وموظفي إدارات التعليم وموظفي الوزارة وأعضاء هيئة التدريس سواء كانوا معلمين أو مديرين.وفقًا للإحصائيات الحديثة الصادرة عن وزارة التعليم، يبلغ إجمالي عدد المستخدمين المسجلين في نظام نور 11,078,924 مستخدمًا موزعين على النحو التالي:وتشير الإحصائيات إلى أن 45% من المستخدمين المسجلين في النظام هم من الفئة العمرية الأقل من 15 سنة حيث يبلغ عددهم 4,885,253 مستخدمًا.بالإضافة إلى ذلك أظهرت الإحصائيات أن 98% من المستخدمين يمتلكون هوية أو إقامة بما يعادل 10,855,145 مستخدمًا في حين أن 2% فقط من المستخدمين ليس لديهم هوية أو إقامة بعدد إجمالي قدره 223,699 مستخدمًا.خلال السبعة أشهر الماضية من عام 2024 سجل النظام عدد مرات دخول هائل من قبل المستخدمين حيث بلغت عدد مرات الدخول 52,325,475 مرة من خلال الدخول المحلي و 45,187,616 مرة من خلال النفاذ الوطني الموحد.وتعكس هذه الأرقام مدى الاعتماد الكبير على نظام الدخول الموحد، وتؤكد فعالية النظام في تسهيل الوصول إلى الأنظمة التعليمية بشكل آمن وسلس.ويمكن للمستخدمين تسجيل الدخول إلى نظام نور من خلال طريقتين أساسيتين النفاذ الوطني الموحد والدخول الموحد الذي أطلقته الوزارة كجزء من مبادرتها لتعزيز الأمان وتسهيل الوصولورغم الجهود المبذولة تواجه الوزارة بعض التحديات المتعلقة بعدم توفر هوية أو إقامة لدى بعض المستخدمين ومن أبرز هذه التحديات أن هناك 15,927 طالبًا في الصف الثاني الثانوي ليس لديهم هوية أو إقامة.ولحل هذه المشكلة يمكن لهؤلاء الطلاب الاستفادة من النظام عبر الدخول الموحد باستخدام حساب مدرستي.كما أن 548 طالبًا من أصل 480,705 طالبًا في نفس الصف سيحتاجون إلى خدمة تحديد المسار المتخصص.ويمكن لهؤلاء الطلاب أيضًا الاستفادة من النظام من خلال الدخول الموحد باستخدام حساب مدرستي، وبالنسبة لأولياء الأمور يوجد 94,731 ولي أمر ليس لديهم هوية أو إقامة وستعمل الوزارة على تمكينهم في مرحلة لاحقة من الدخول إلى الأنظمة التعليمية عبر نظام الدخول الموحد.ودعت وزارة التعليم كافة الفئات المستفيدة من نظام الدخول الموحد للاستفادة من هذه المبادرة الرائدة التي تسعى لتسهيل عملية الوصول إلى الأنظمة التعليمية وتعزيز مستوى الأمان السيبراني والامتثال للأنظمة واللوائح.