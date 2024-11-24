حزب الله: استهدفنا بالصواريخ مستوطنات كفار بلوم وعمير وسعسع وميرون

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 13:40 من اليوم الأحد 24-11-2024، مستوطنة كفار بلوم بصليةٍ صاروخية".

كما أفاد بأنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 13:40 من اليوم الأحد 24-11-2024، مستوطنة عمير بصليةٍ صاروخية".

وأعلن أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 13:50 من اليوم الأحد 24-11-2024، مستوطنة سعسع بصلية صاروخية".

كما أكد أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 14:18 من اليوم الأحد 24-11-2024، مستوطنة ميرون بصليةٍ صاروخية".