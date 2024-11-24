حزب الله: استهدفنا بالصواريخ مستوطنات كفار بلوم وعمير وسعسع وميرون

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 13:40 من اليوم الأحد 24-11-2024، مستوطنة كفار بلوم بصليةٍ صاروخية".
كما أفاد بأنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 13:40 من اليوم الأحد 24-11-2024، مستوطنة عمير بصليةٍ صاروخية".
وأعلن أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 13:50 من اليوم الأحد 24-11-2024، مستوطنة سعسع بصلية صاروخية".
كما أكد أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 14:18 من اليوم الأحد 24-11-2024، مستوطنة ميرون بصليةٍ صاروخية".
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