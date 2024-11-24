"معاريف": الجيش الإسرائيلي يعتقد أن حزب الله يريد زيادة إطلاق النار استعدادًا للتوصل إلى اتفاق

أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، نقلاً عن مصدر أمني إسرائيلي بأن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن "حزب الله" يريد زيادة إطلاق النار على إسرائيل استعداداً للتوصل إلى اتفاق. وأفادت بأن الحزب يسعى إلى خلق رواية مفادها أنه حارب وتحدى العمق الإسرائيلي حتى اللحظة الأخيرة من الحرب. ولفت المسؤول الأمني إلى أنه "يبدو أنه يحاول تفريغ مستودعاته الصاروخية تمهيداً للتوصل إلى اتفاق".

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