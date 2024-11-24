"حزب الله": استهدفنا قاعدتي دادو وميشار بصليات صاروخية

أعلن الإعلام الحرب في "حزب الله"، انه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 14:30 من اليوم الأحد 24-11-2024، قاعدة دادو (مقر قيادة المنطقة الشمالية) بصليةٍ صاروخية".

كذلك أعلن الحزب، أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 14:30 من اليوم الأحد 24-11-2024، قاعدة ميشار (مقر ‏الاستخبارات الرئيسيّة للمنطقة الشمالية) بصليةٍ صاروخية".