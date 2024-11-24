نتانياهو: لن نتسامح مع قتلة تسفي كوغان وأقول لأهل غزة يمكنكم اختيار الحياة أو الموت والدمار

أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إلى "أنني أعرب عن صدمتي العميقة إزاء اختطاف ومقتل تسفي كوغان" في الإمارات.

ورأى في كلمة له إن "مقتل المواطن الإسرائيلي تسفي كوغان هجوم إرهابي إجرامي معاد للسامية"، مضيفًا "ستتحرك دولة إسرائيل بكل الوسائل وستقدم قتلة تسفي كوغان ومن أرسلهم إلى العدالة ولن تتسامح معهم".

وذكر نتانياهو "أننا سنعزز روابطنا مع الإمارات خاصة في مواجهة محاولات محور الشر لإلحاق الضرر بعلاقات السلام بيننا".

وأضاف "نفحص المعلومات التي نشرتها حماس بشأن مقتل أسيرة لديهم ولا يمكن تأكيدها الآن ونتواصل مع عائلتها".

إلى ذلك، ادعى نتانياهو "أننا نبذل كل ما في وسعنا من أجل إعادة الأسرى الأحياء منهم والأموات ونعمل على مدار الساعة من أجل ذلك".

وأشار إلى أن "كل من يتجرأ بإلحاق الضرر بأسرانا دمه مهدور وكل من يطلق سراح أسير حيا من غزة سيحصل على 5 ملايين دولار".

وهدد نتانياهو سكان غزة، حيث أشار إلى "أنني أقول لأهل غزة يمكنكم اختيار الحياة وضمان مستقبلكم أو اختيار الموت والدمار".