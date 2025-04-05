الامارات | ياباني اسمه "سعيد": عشت بائساً طيلة عمري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

لطالما عانى رجل ياباني يُدعى "هابي" ( سعيد ) من اسمه الغريب، مدعيًا أنه كان سببًا للتنمر في صغره والسخرية منه في كبره.

فعندما اختارت والدة تيراوتشي هابي اسمه غير التقليدي، لم تكن تتخيل حجم المشاكل التي سيسببها له طوال حياته. ورغم أن الشاب البالغ من العمر 27 عامًا يصر على أنه لا يحمل ضغينة تجاه والدته، لأنها لم تُسمِّه "هابي" إلا تعبيرًا عن فرحتها الغامرة عند ولادته. وفي الواقع، هذا هو السبب الوحيد لعدم تغييره اسمه رسميًا، على الرغم من المعاناة التي سببها له. فعندما كان صبيًا صغيرًا، كان الأطفال الآخرون يسخرون منه، بل ويتنمرون عليه بسبب اسمه، وللأسف، لم تتحسن الأمور مع التقدم في السن. وفي طفولته، كره تيراوتشي الاحتفالات بأعياد الميلاد أو الأعياد، التي تتضمن تهنئةً بكلمة "(هابي) سعيد"، مثل "عيد ميلاد سعيد"، لأنها كانت دائمًا ما تؤدي إلى مضايقات من الأطفال الآخرين. وعندما كان يتعرض للتنمر، كان الأطفال يقولون له عبارات مثل "أنت سعيد، لكنك لا تبدو سعيدًا"، أو "حتى لو تعرضت للتنمر، فأنت لا تزال سعيدًا، أليس كذلك؟"

حتى خلال حفل دخوله إلى الكلية، عندما كان يُنادى باسمه، كان الجميع يوجهون أنظارهم إليه، فيشعر باليأس والاستسلام، ويقتنع بأن كابوس طفولته قد بدأ من جديد. وفي مرحلة ما، عزم على تغيير اسمه قانونيًا، لكنه فكر في سبب تسمية والدته له، وقرر في النهاية التراجع عن ذلك. وعندما بدأ يبحث عن وظيفة ويرسل سيرته الذاتية، غالبًا ما كانت الشركات تتجاهله ظنًا منهم أنه يمزح معهم، وحتى عندما كان يُستدعى للمقابلات، كان الناس يعتقدون أنه يمزح حتى يُظهر لهم هويته. ولم يكن اسمه مناسبًا له إلا عندما تقدم لوظيفة مبيعات، واعتبرته إحدى الشركات فألًا حسنًا.

وادعى الشاب تيراوتشي هابي خلال ظهوره في برنامج ABEMA Prime TV، أن اسمه منعه حتى من الزواج، إذ عندما حان وقت مقابلة عائلة حبيبته، رأى والديها يتجهمان عند سماع اسمه، فانتهت علاقتهما في النهاية. وأضاف أن كبار السن عادةً ما يتجهمون عند سماع اسمه لأنهم غير معتادين على هذه الأسماء غير التقليدية.