الامارات | عقوبة قاسية تنتظر أسترالياً اشترى البلوتونيوم عبر الإنترنت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

اتُهم رجل أسترالي بانتهاك قوانين حظر الانتشار النووي في بلاده لطلبه عينة من البلوتونيوم عبر الإنترنت وذلك خلال محاولته استكمال هوايته العلمية بجمع جميع عناصر الجدول الدوري.

ففي أغسطس 2023، أُلقي القبض على إيمانويل ليدن، البالغ من العمر 24 عامًا، في منزل والديه في سيدني، أستراليا، خلال عملية واسعة النطاق شارك فيها مسؤولون من قوة الحدود الأسترالية ورجال إطفاء وشرطة ومسعفون. وأقرّ ليدن بذنبه في انتهاك قوانين حظر الانتشار النووي بشحنه البلوتونيوم إلى البلاد، وهي تهمة يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. لكن محاميه جادل بأن ليدن ليس عالمًا مجنونًا أو ذا أجندة خبيثة، بل هو "مهووس بالعلوم" جعل من هدفه جمع جميع عناصر الجدول الدوري، حتى المشعة منها. وقال المحامي جون ساتون لمحكمة داونينج سنتر الجزئية في سيدني يوم الجمعة الماضي: "لم يستورد أو يمتلك هذه العناصر بأي نية خبيثة... لقد كانت هذه جرائم ارتُكبت بدافع السذاجة المُطلقة".

ويبدو أن ليدن جامع شغوف، وفقا لموقع "أوديتي" إذ يمتلك عددًا هائلًا من الطوابع والأوراق النقدية والعملات المعدنية، لكن المدعين العامين لا يتفقون على أنه مجرد جامع مضلل وغير مؤذٍ، مدعيًا أن البحث عن مواد غير قانونية مثل البلوتونيوم خلق سوقًا ربما لم يكن موجودًا لولا ذلك في أستراليا.

ووفقًا لوثائق المحكمة، طلب الشاب البالغ من العمر 24 عامًا عينة بلوتونيوم صغيرة من موقع إلكتروني علمي أمريكي، وتم توصيلها إلى منزل والديه. ويدعي محاميه أن العبوة كانت تحمل اسمه وعنوانه، مما يشير إلى أنه لم يكن ينوي استخدام المادة لإلحاق أي ضرر. وكانت السلطات تعرف بالضبط ما بداخل العبوة ومن أمر بها، ولكن بدلًا من مصادرة العبوة وطلب تفسير من ليدن، سمحت بشحن البلوتونيوم إلى العنوان المذكور على العبوة، ثم نظمت عملية كبيرة لاعتقال موكل ساتون. وقال ساتون: "كان مستوى رد الفعل مبالغًا فيه للغاية بالنظر إلى ما كانت تعرفه سلطة التحقيق مسبقًا ".

ومنذ اتهامه بإدخال البلوتونيوم إلى أستراليا، طُرد إيمانويل ليدن من وظيفته كسائق قطار متدرب، وهو يكسب عيشه حاليًا من تقليب البرغر في مطعم للوجبات السريعة. لكن الأمور قد تزداد سوءًا بالنسبة له، حيث تصل عقوبة التهم الموجهة إليه إلى السجن لمدة عشر سنوات كحد أقصى. ومن المقرر أن تصدر القاضية ليوني فلانري حكمها في 11 أبريل.