الامارات | العثور على تمثال عمره ألفي عام في كيس قمامة في اليونان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

عُثر، يوم الأربعاء، على تمثال رخامي لامرأة يُعتقد أن عمره يزيد عن ألفي عام، في كيس قمامة بالقرب من مدينة سالونيك اليونانية.

واكتشف أحد السكان التمثال، الذي يبلغ طوله 80 سنتيمترًا مقطوع الرأس، بجانب سلة مهملات في نيوي إبيفاتيس، خارج ثاني أكبر مدينة في اليونان. وسلّم الرجل التمثال إلى السلطات المحلية، التي تواصلت مع علماء الآثار لتقييم أهميته. وقالت الشرطة إن الخبراء، بعد تقييم أولي، حددوا أن القطعة تعود إلى العصر الهلنستي، وهي فترة ما بين 320 و30 قبل الميلاد تقريبًا، والتي تميزت بازدهار الفن والثقافة بعد فتوحات الإسكندر الأكبر.

وأُرسل التمثال لمزيد من الفحص من قبل علماء الآثار. وسيتم تسليمه في النهاية إلى هيئة الآثار المحلية لحفظه ودراسته. كما فتحت الشرطة تحقيقًا لتحديد هوية من تخلص من التمثال وفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، واحتجزت رجلاً لفترة وجيزة لاستجوابه، ثم أُطلق سراحه لاحقًا دون توجيه تهمة إليه.

وتُعد الاكتشافات الأثرية العرضية شائعة نسبيًا في اليونان، البلد المعروف بتراثه العريق، وغالبًا ما تُكتشف أثناء أعمال البناء أو الأشغال العامة. ففي ديسمبر، اكتشف عمال تركيب أنابيب الغاز الطبيعي بالقرب من أثينا تمثالًا لهيرميس من العصر الروماني مدفونًا في حفرة مبطنة بالطوب بالقرب من الأكروبوليس. وكشفت ثيسالونيكي قبل أسابيع عن كنز من الآثار عُثر عليه خلال عقود من بناء شبكة مترو الأنفاق، والتي افتُتحت رسميًا في نوفمبر. وتُعرض الآن في محطات المترو اكتشافات رئيسية، بما في ذلك طريق روماني مرصوف بالرخام وعشرات الآلاف من القطع الأثرية التي تعود إلى العصور اليونانية والبيزنطية والعثمانية.