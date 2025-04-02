دليلكِ لإطلالة منعشة ومتألقة في ربيع وصيف 2025: صيحات جمالية لا تفوتيها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 أبريل 2025 08:51 صباحاً - مع بداية موسم الربيع والصيف 2025، تتبدّل الصيحات الجمالية، وتُعيد الموضة تعريف الجمال من جديد. في هذا الموسم، تبحث كل امرأة عن إطلالة منعشة، ومفعمة بالحيوية، تعكس نضارة الفصل وخفّته. من أحدث صيحات المكياج الصيفي، إلى تسريحات الشعر العصرية والعطور المنعشة، كل تفصيل صغير يساهم في رسم ملامح إطلالتها الكاملة. ومع تعدّد الاتجاهات التي تتغيّر من موسم إلى آخر، قد يكون من الصعب تحديد ما يناسب المرأة من بين هذه الصيحات. لذا، "الخليج 365" تقدّم لك، دليلاً لإطلالة منعشة ومتألقة في ربيع وصيف 2025، بأسلوب ناعم وأنيق يلائم شخصيتك، ويعكس ذوقك في كل لحظة.

ستجدين في الآتي، كل ما تحتاجينه لتجديد روتين جمالكِ، بدءًا من العناية بالبشرة التي تمنحكِ إشراقة صحية وطبيعية، مروراً بأبرز اتجاهات المكياج الصيفي الخفيف والمضيء، وصولاً إلى صيحات الشعر التي تحاكي روح الموسم بكل انتعاشه، كما نرشدكِ إلى أهم العطور التي تترجم لحظات الصيف إلى نفحات لا تُنسى، ونمنحكِ نصائح ثمينة لتنسيق إطلالتكِ بتفاصيل تضيف لمسة نهائية مثالية.

انطلقي مع "الخليج 365" في رحلة جمالية عنوانها التجدد، واكتشفي كيف تصنعين الفرق بإطلالة متكاملة منعشة ومتألقة في ربيع وصيف 2025.

أولاً: العناية بالبشرة لإشراقة طبيعية

من عرض رامي العلي Rami Al Ali في أسبوع الموضة الباريسي لربيع وصيف 2025 -الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

لا يمكن الحصول على إطلالة مثالية دون أساس متين، ألا وهو بشرة صحية ومشرقة. في موسم تكثر فيه أشعة الشمس والرطوبة، يصبح من الضروري إعادة النظر بروتينك الجمالي ليتماشى مع متطلبات البشرة. ولتحقيق ذلك، ثمة خطوات لا غنى عنها يجب مراعاتها، لعلّ أبرزها:

تنظيف مزدوج للبشرة صباحاً ومساءً، باستخدام ماء ميسيلار وجل لطيف.

تطبيق سيروم غني بفيتامين "سي" لتفتيح البقع الداكنة ومنح البشرة توهجاً طبيعياً.

ترطيب البشرة بمرطب ذي تركيبة خفيفة خالية من الزيوت، يفضّل أن يحتوي على حمض الهيالورونيك.

عدم إهمال تطبيق واقي شمسي يومي، اختاريه بتركيبة غير لامعة، مقاومة للماء وبعمل حماية ما لا يقل عن 30 SPF.

تقشير البشرة بمقشر طبيعي مرة أسبوعياً، مثل سكر وزيت الزيتون، لتنظيف المسام بعمق.

نصيحة: طبقي كمادات باردة من ماء الورد على وجهك صباحاً، فهي تمنحك إشراقة فورية وتقلّل الانتفاخ.

ثانياً: صيحات مكياج مشرقة لربيع وصيف 2025

المكياج في هذا الموسم يحتفي بجمالك الطبيعي، مع لمسات من الألوان الحيوية التي تُضفي جرأة وانتعاشاً على مظهرك. وفي ظلّ موجة الجمال التي تتجه نحو البساطة الممزوجة بالتميّز، يبرز المكياج كأداة فنية تعيد رسم ملامحك بطرق مبتكرة. فتعود الأيلاينر الملوّنة لتزيّن العيون بأسلوب عصري، وتتصدّر البشرة المتوهجة المشهد بفضل مستحضرات بتركيبة خفيفة تسمح لبشرتك بالتنفس. أما لمسة البلاشر فهي أكثر حيوية من أي وقت مضى، مع اعتماد تدرجات المرجاني والمشمشي والوردي النضر. إليك، أبرز صيحات مكياج ربيع وصيف 2025، لتستلهمي منها ما يعبر عن شخصيتك.

صيحة المكياج اللامكياج لإطلالة ناعمة

من عرض أكريس Akris في أسبوع الموضة الباريسي لربيع وصيف 2025 -الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

تعود صيحة المكياج اللامكياج في ربيع وصيف 2025 بأسلوب أكثر نضجاً ونعومة، لتذكّرنا أن أقلّ أحياناً هو أكثر. فالمكياج هذا الموسم لا يهدف إلى إخفاء ملامحك، بل إلى تعزيز جمالك الطبيعي بخطوات ذكية وتفاصيل ناعمة.

صيحة المكياج اللامكياج، توحي بأنك لا تضعين شيئاً على وجهك، رغم استخدامك لمنتجات مختارة بعناية تبرز إشراقة بشرتك وتحدّد ملامحكِ بأسلوب هادئ وغير مبالغ فيه. هذا الاتجاه يركّز على إبراز نضارة البشرة، وإشراقة العيون، ولمعان الشفاه الطبيعي، بعيداً عن التغطية الثقيلة أو الألوان الصارخة.

خطوات تطبيق مكياج اللامكياج

ابدئي بروتين عناية خفيف يعتمد على ترطيب البشرة جيداً، ثم ضعي كريم أساس خفيف، يسمح لبشرتك بالتنفس ويمنحها لمسة موحّدة. أضيفي القليل من الهايلايتر السائل على عظام الخد، والأنف، لمنحها لمسة مضيئة كأنها منبعثة من الداخل.

اختاري أحمر خدود كريمي بتركيبة شفّافة بلون وردي أو مشمشي، وطبّقيه بأطراف الأصابع لمظهر صحي وطفولي.

ابتعدي عن الظلال الداكنة، واختاري ألوان نيود أو بيج مضيء، ويمكنكِ اعتماد طبقة خفيفة من الماسكرا البنية لتعزيز الرموش دون إثقالها. مع لمسة من الكحل البيج داخل العين تعزز نظرتها وتمنحها إشراقة فورية.

تخلّي عن أحمر الشفاه المطفأ، وبدّليه ببلسم ملوّن أو ملمّع شفاه شفاف يعزّز لون شفتيكِ الطبيعي ويمنحهما مظهراً ممتلئًا ومرطباً.

صيحة الأيلاينر الأبيض أو الملوّن

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بين الألوان القوية والتدرجات الدافئة التي تطغى على موسم ربيع وصيف 2025، يبرز الأيلاينر الأبيض أو الملون كخيار منعش، يضيء ملامحك من دون أن يطغى عليها، ويمنحك إطلالة شبابية مشرقة مثالية لأيام الشمس والسهرات الخفيفة. إذا كنتِ تبحثين عن لمسة تجميلية خارجة عن المألوف، تنعش إطلالتك وتمنح عينيك إشراقة غير تقليدية، فلا بد أن تجربي صيحة الأيلاينر الأبيض أو الملون هذا الموسم. ففي ربيع وصيف 2025، يعود هذا الخط البسيط ليتحوّل إلى نجم إطلالات العيون، ضمن صيحات مكياج عصرية وناعمة تعبّر عن الجرأة بأسلوب راقٍ.

طرق اعتماد الأيلاينر الأبيض أو الملون

مرّري قلم الأيلاينر الأبيض أو الملون داخل خط الماء، لتوسيع العين ومنحها نظرة مستفيقة. مثالي للمكياج النهاري والمناسبات الخفيفة.

أو بدلاً من الأسود، اختاري الأيلاينر الأبيض أو الملون المجنّح فوق الجفن العلوي، مع بشرة متوهّجة وشفاه ناعمة بلون نيود لإطلالة شبابية ومواكبة للموضة.

كذلك، يمكنك دمج الأيلاينر الأبيض مع خط رفيع من الأسود أو الفضي، لرسم مزدوج يزيد من عمق العينين ويمنحكِ مظهراً مبتكراً.

أما إذا كنت تحبين التجديد، يمكنك رسم خطوط هندسية أو متقطّعة باللون الأبيض أو الملون على الجفن المتحرّك أو الزاوية الخارجية للعين، لإطلالة مفعمة بالخيال والإبداع.

صيحة مكياج ظلال العيون الملونة

من عرض بيت دوليرت Peet Dullaert في أسبوع الموضة الباريسي لربيع وصيف 2025 -الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

في موسم تتلاقى فيه الحيوية مع الإشراق، تعود ظلال العيون الملوّنة لتخطف الأضواء وتزيّن الجفون بألوان مستوحاة من الطبيعة. صيحة هذا العام لا تخجل من الجرأة، بل تدعوكِ إلى كسر الروتين الجمالي واعتماد مكياج عيون ينبض بالحياة والتميّز. سواء كنتِ من محبات الباستيل الناعم أو من عاشقات الألوان القوية، فإن ربيع وصيف 2025 يمنحكِ الحرية الكاملة لاختيار ما يعكس شخصيتك ويعبر عن ذاتك. إليك، أبرز ألوان ظلال العيون الملونة لربيع وصيف 2025:

البرتقالي المشمشي: لون الشمس والدفء، مثالي للإطلالات اليومية على بشرة برونزية، ويمنح العينين إشراقة طبيعية.

الأزرق السماوي والبنّي الفاتح: ثنائي متناغم يعكس برودة البحر ودفء الرمال. اعتمديه بأسلوب ناعم فوق الجفن المتحرّك.

الأخضر النعناعي والزيتي: صيحة بارزة هذا الموسم، تمنحكِ طابعًا عصريًا وجريئًا في الوقت نفسه.

الليلكي والبنفسجي الفاتح: ألوان حالمة تليق بالمناسبات الربيعية، وتُبرز جمال العيون البنية والعسلية.

الزهري المعدني والذهبي الوردي: لإطلالة أنثوية ناعمة، خاصة في سهرات الصيف.

كيفية اعتماد مكياج العيون الملوّن بأسلوب أنيق

ركّزي على لون واحد وادمجيه جيداً، لإطلالة ناعمة وغير مبالغ فيها.

استخدمي الظلال الملون كخط أيلاينر بدلاً من وضعه على كامل الجفن.

طبّقي الظلال الملوّنة على الزاوية الداخلية للعين فقط، لإضاءة فورية.

امزجي بين لونين متقابلين، لإطلالة مبتكرة وجريئة.

ثالثاً: تسريحات الشعر لربيع وصيف 2025 لتزيين خصلات شعرك



من عرض زهير مراد Zuhair Murad في أسبوع الموضة الباريسي لربيع وصيف 2025 -الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

لأن تسريحة شعرك ليست مجرد تفصيل جمالي، بل عنصر أساسي في تكوين أسلوبك، تأتي صيحات هذا الموسم لتحتفي بالبساطة الراقية، والأنوثة المنسابة بخفّة. هذا العام، تتنوّع تسريحات الشعر لربيع وصيف 2025 بين الإطلالات الطبيعية التي تعكس نعومة الخصلات، والتسريحات العملية التي تتماشى مع حرارة الطقس وحيوية الأيام الطويلة. من الضفائر الرومانسية، إلى الكعكات الفوضوية، وذيل الحصان العالي أو المنخفض بأسلوب عصري، كل تسريحة هذا الموسم تمزج بين الأناقة والراحة. سواء كنت صاحبة شعر طويل أو قصير، مالس أو مموج، فهناك دائمًا طريقة لتعبّري عن شخصيتك من خلال تسريحة بسيطة، لكن مفعمة بالتأثير. إليك، أبرز صيحات تسريحات الشعر لصيف 2025:

تسريحة الويفي: لمسة أنيقة تناسب الإطلالات النهارية والمسائية على حد سواء.

تسريحة ذيل الحصان العالي والمشدود: لإطلالة شبابية مفعمة بالحيوية.

تسريحة الشعر المبلّل: مثالية للسهرات الصيفية أو بعد الشاطئ.

الكعكة الفوضوية الناعمة: اعتمديها بأسلوب فرنسي أنيق لإطلالة أنثوية ناعمة.

نصيحة: استخدمي أكسسوارات شعر من الصدف، أو الورد المجفف أو وشاح ناعم من الساتان لإطلالة عصرية.

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رابعاً: العطور لإكمال إطلالتك

عطر بنفحات منعشة - الصورة من Freepik

في هذا الموسم، تتقدّم عطور ربيع وصيف 2025 بخطى واثقة نحو التناغم بين الحيوية والرقيّ، لتقدم لكِ تجارب عطرية متنوّعة تناسب إيقاع حياتك، من صباحات العمل الناعمة إلى أمسيات الصيف الحالمة. ستجدين عطوراً تهمس بالليمون وأزهار البرتقال، وأخرى تنبض بالياسمين، المسك والماء النقي، لتمنحك إحساساً بالانتعاش لا يفارقك حتى تحت وهج الشمس. العطر في الصيف يشبه الهمسة، يجب أن يكون خفيفًا، منعشًا، ويعبّر عن حالتكِ المزاجية. إليك، أبرز الروائح لربيع وصيف 2025:

الحمضيات الزهرية: كالليمون مع زهر البرتقال.

المسك النقي مع لمسة بودرية: مثالي للأيام الحارة.

النفحات البحرية: تعزز الشعور بالانتعاش والحرية.

العطور الزيتية المركّزة: تناسب البشرة الجافة وتدوم طويلًا.

نصيحة: رشي العطر على نقاط النبض مثل المعصم وخلف الأذنين، أو على مشط شعرك قبل تمشيطه.