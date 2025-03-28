كيف تبرزين جمالك في العيد بأسلوب النجمات؟.. نسقي أجمل صيحات المكياج والشعر

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 مارس 2025 10:19 صباحاً - في عيد الفطر، تبحث السيدات عن إطلالات جمالية ترضي أذواقهن في هذه المناسبة، وتبرز جمالهن بأسلوب فريد وجذاب، ومن وحي النجمات العرب يمكنك أن تختاري أجمل صيحات المكياج وتسريحات الشعر، اللواتي تألقن بإطلالات جمالية جمعت بين الأنوثة والأناقة.

بين المكياج الترابي والسموكي الذي يبرز جمال العيون إلى مكياج البشرة المخملي وألوان أحمر الشفاه البارزة والناعمة التي تطغى على معظم إطلالات النجمات الجمالية، يمكنك اختيار ما يناسبك مع إطلالتك للاحتفال بالعيد.

كذلك يمكنك اعتماد أجمل تسريحات الشعر على غرار النجمات التي تتنوع بين تسريحة ذيل الحصان وتسريحة الكعكة وتسريحة الشعر الويفي والمالس وغيرها من التسريحات التي تناسبك في العيد.

تابعي من "الخليج 365" كيف تبرزين جمالك في العيد على طريقة النجمات وتتألقين بإطلالات جمالية تواكبين بها اتجاهات الموضة والجمال الرائجة.

مكياج ترابي ناعم مع تسريحة ذيل الحصان من نور الغندور

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يمكنك التألق في العيد بمكياج ترابي ناعم على طريقة النجمة نور الغندور التي تألقت في واحدة من أجمل إطلالاتها بهذه الصيحة الجمالية البارزة لجمالها العربي، حيث ارتكزت في مكياجها على ظلال العيون الترابية المسحوبة إلى خارج جفن العين العلوي بأسلوب ناعم وخفيف مع خط الأيلاينر المجنح الرفيع وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، كما اختارت مكياج البشرة المناسب للون بشرتها السمراء إلى جانب البلاش الترابي الناعم على تفاحة الخدين وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه الترابي الغلوس المحدد بالكونتور البني، كذلك اعتمدت مع مكياجها تسريحة ذيل الحصان المنخفضة بشعرها الطويل مع الغرة الوسطية المصقولة مع الشعر.

مكياج أحمر الشفاه باللون الأحمر الفاقع مع تسريحة الكعكة المنخفضة من إلهام علي

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وإذا كنت من محبات الإطلالات الكلاسيكية في العيد؛ يمكنك التألق بأسلوب النجمة إلهام علي التي اختارت في إحدى إطلالاتها المثالية صيحة المكياج الكلاسيكي الذي ارتكز على الظلال الباهتة مع خط الأيلاينر الناعم المسحوب إلى خارج الجفن العلوي للعين، وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، ومكياج البشرة الموحد والخفيف، وأحمر الشفاه باللون الأحمر الفاقع المناسب لبشرتها البيضاء، كذلك نسَّقت مع مكياجها تسريحة الكعكة المنخفضة مع الغرة البف المسرحة إلى الخلف مع الشعر.

ما رأيك بمواكبة صيحات مكياج زهري مشرق في عيد الأضحى 2024: اعتمديها على طريقة النجمات؟

مكياج سموكي مع تسريحة الويفي على طريقة أسيل عمران

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أما إذا كنت تفضلين الاحتفال بالعيد بإطلالة فخمة ودافئة؛ يمكنك اعتماد طريقة النجمة أسيل عمران بالمكياج السموكي الذي طبقته في إحدى إطلالاتها بأسلوب جذاب وفخم من خلال ظلال العيون السموكي المسحوبة إلى خارج جفن العين المتحرك مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش والكحل الأسود في قلب العين كذلك اختارت مكياج البشرة البرونزي اللامع مع البلاش الترابي على تفاحة الخدين، وأكملت مكياجها بأحمر الشفاه الترابي الناعم، واختارت تسريحة الشعر الويفي المنسدل على الأكتاف مع الفرق الجانبي للغرة.

مكياج وردي مع تسريحة الشعر المالس من ياسمين صبري

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هل تفضلين صيحة المكياج الوردي في العيد؟ لتحصلي على هذه الصيحة النابضة بالحياة، عليك اختيار أسلوب النجمة ياسمين صبري التي اختارت مكياجها هذا في مهرجان البحر الأحمر السينمائي طبقت من خلاله الظلال الوردية فوق جفن العين المتحرك مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش وبدت بشرتها مخملية وناعمة جنباً إلى جنب مع البلاش الوردي على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه الوردي المحدد بالكونتور، كما اختارت تسريحة الشعر المالس المنسدل على الأكتاف مع الفرق الجانبي للغرة المرتفعة عن الجبين.

مكياج زهري مع تسريحة الشعر النصف مرفوع من ماغي بو غصن

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يمكنك التألق خلال الاحتفال بالعيد بمكياج زهري ناعم بأسلوب النجمة ماغي بو غصن التي تألقت بهذه الصيحة في واحدة من أجمل إطلالاتها وقد ارتكز مكياجها على الظلال الزهرية فوق جفن العين العلوي مع تحديد رسمة العين بالأيلاينر المجنح وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، واختارت البلاش الزهري الناعم على تفاحة الخدين، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه الزهري المات، كما اعتمدت تسريحة الشعر نصف المرفوع مع خصل الغرة الويفي المنسدلة على جانبي الوجه.

يمكنك أيضاً اعتماد تسريحات شعر تناسب شكل وجهكِ بأسلوب النجمات..

صيحة الأيلاينر المجنح مع تسريحة الغرة القصيرة من دانييلا رحمة

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وفي حال كنت تفضلين الإطلالات المشعة أنوثة في العيد، يمكنك الحصول على إطلالة أنثوية ناعمة من خلال النجمة دانييلا رحمة التي اعتمدت مكياج العين المسحوب من خلال الأيلاينر المحدد لرسمة العين مع الماسكرا على الرموش، واختارت مكياج البشرة المخملي والموحد مع أحمر الشفاه الوردي الفاتح، كما ازدادت أنوثة من خلال تسريحة الشعر المالس المنسدل على الأكتاف مع الغرة القصير الجانبية على الجبين.