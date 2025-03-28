6 ماسكات طبيعية لتنظيف البشرة قبل العيد.. «اختبريها أولا»

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع بدء العد التنازلي لاستقبال عيد الفطر المبارك، تستعد الفتيات لتلك المناسبة بشكل خاص، من خلال شراء الملابس الجديدة أو تجربة الوصفات الطبيعية المختلفة لتنظيف البشرة وجعلها أكثر إشراقًا، تحديدًا الوصفات التي تعتمد على المكونات الطبيعية.

6 ماسكات طبيعية لتنظيف البشرة قبل العيد

وإليكِ بعض الوصفات الطبيعية البسيطة والمفيدة لتنظيف البشرة بأقل التكاليف، وفقًا للموقع الهندي «boldskyq»:

1- ماء الورد والعسل:

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة التحضير:

امزجي ماء الورد مع العسل جيدًا.

ضعي المزيج على وجهك باستخدام قطعة قطن.

اتركيه لمدة 10 دقائق ثم اغسليه بالماء الفاتر.

هذه الوصفة تساعد في تنظيف البشرة وتطهيرها من الشوائب، كما أنها ترطب البشرة.

2- الليمون والعسل:

المكونات:

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير:

امزجي العسل مع عصير الليمون.

ضعي الخليط على وجهك لمدة من 5 إلى 10 دقائق، ثم اغسليه بالماء الفاتر.

هذه الوصفة ممتازة للبشرة الدهنية، حيث يساعد الليمون في تقليل الدهون الزائدة وتنقية المسام.

3- الزبادي (اللبن) والشوفان:

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

ملعقة صغيرة من الشوفان المطحون.

طريقة التحضير:

امزجي الزبادي مع الشوفان حتى تحصلي على مزيج متماسك.

ضعيه على وجهك بحركات دائرية لمدة من 2 إلى 3 دقائق، ثم اتركيه لمدة 10 دقائق قبل شطف وجهك بالماء الفاتر.

يعمل الشوفان كمقشر طبيعي للبشرة، بينما يساعد الزبادي في ترطيبها وتنظيفها.

4- الطماطم والعسل:

المكونات:

1 حبة طماطم.

ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة التحضير:

اهرسي الطماطم جيدًا واخلطيها مع العسل.

ضعي المزيج على وجهك لمدة 10 دقائق ثم اغسليه بالماء الفاتر.

الطماطم تساعد في إزالة الشوائب وتنقية البشرة بينما يعمل العسل كمضاد للبكتيريا.

5- صودا الخبز والماء:

المكونات:

1 ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

قليل من الماء.

طريقة التحضير:

امزجي صودا الخبز مع الماء حتى تحصلي على معجون ناعم.

ضعيه على وجهك بحركات دائرية لمدة دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر.

هذه الوصفة تعمل كمقشر طبيعي للتخلص من الخلايا الميتة وتنظيف المسام.

6- الألوفيرا (الصبار):

طريقة التحضير:

استخدمي الجل الطازج من نبات الألوفيرا مباشرة على وجهك.

اتركيه لمدة من 10 إلى 15 دقيقة ثم اغسليه بالماء البارد.

الألوفيرا تهدئ البشرة وتساعد في ترطيبها وتنظيفها.

نصائح لنجاح الوصفات الطبيعية

- كرري هذه الوصفات مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

- تأكدي من استخدام مكونات طبيعية وغير ملوثة للبشرة.

- اختبري الوصفة على جزء صغير من البشرة أولًا للتأكد من عدم حدوث أي حساسية.

وفي هذا الصدد، أوضحت الدكتورة إيمان سند، أستاذ أمراض الجلدية لـ«الوطن»، أنه لا يمكن بشكل تام، الاعتماد على الوصفات الطبيعية قبل إجراء اختبار حساسية البشرة، وَمعرفة نوعها، موضحة أنه لا بد من الاهتمام بالعلاج، لأن الوصفات الطبيعية يمكن أن تفيد بشكل لحظي، لكنها عامل مساعد بجانب الدواء والعناية والتغذية الصحية وتناول المياه.