الامارات | صمدوا فوق جناحها.. نجاة طيار وطفلين من تحطم طائرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجا طيار وطفلان من حادث تحطم طائرة، وظلوا عالقين على جناحها 12 ساعة، بعد سقوطها وغمرها جزئياً ببحيرة متجمدة في ألاسكا، قبل أن يتم إنقاذهم بعد أن رصدهم أحد المارة.

وقال تيري جوديس إنه رأى منشوراً على «فيس بوك»، مساء الأحد الماضي، يدعو إلى المساعدة في البحث عن الطائرة المفقودة، وفي صباح الإثنين توجه نحو بحيرة توستومينا بالقرب من حافة أحد الأنهار الجليدية، حيث لمح ما بدا أنه حطام الطائرة.

وأضاف: «شعرت بالحزن عندما رأيت ذلك، ولكن عندما اقتربت أكثر رأيت ثلاثة أشخاص على الجناح».

وبعد أن تلا دعاء صغيراً، واصل اقترابه ليشهد ما وصفه بالمعجزة، وتابع: «لقد كانوا أحياء ويتجاوبون ويتحركون»، مشيراً إلى أنهم لوحوا له لدى اقترابه.

وكانت الطائرة من طراز «بيبر بي إيه - 12 سوبر كروزر» في جولة ترفيهية لمشاهدة المناظر الطبيعية.