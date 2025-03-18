أيهما أفضل للصحة في رمضان.. الفواكه المجففة أم الحلويات؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

الفواكه المجففة عنصر غذائي رئيسي في رمضان، إذ تمد الجسم بالسكر الطبيعي والطاقة، كما تساهم في تحسين الذاكرة وتقوية جهاز المناعة، ووفقًا لخبراء التغذية، فإن تناول التمر، الزبيب، المشمش المجفف، والتين يساعد في تعويض السوائل المفقودة وتحسين عملية الهضم.

الفواكه المجففة أم الحلويات.. أيهما أفضل للصحة في رمضان؟

هناك دراسة طبية حديثة نشرها موقع Healthline أكدت أن الفواكه المجففة تحتوي على مضادات أكسدة تحمي الجسم من الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب، وفي هذا السياق، قالت الدكتورة شيماء خفاجي، أخصائية التغذية العلاجية، لـ«الوطن»، إن الفواكه المجففة غنية بالعناصر الغذائية الضرورية للصائم، ولكن يجب تناولها بكميات معتدلة لتجنب زيادة الوزن.

تعزيز الطاقة والصحة العامة

توفر الفواكه المجففة طاقة طبيعية للصائمين، وتحتوي على السكريات الطبيعية والكربوهيدرات المعقدة التي تمنح الجسم النشاط اللازم بعد ساعات الصيام، وذكر تقرير نشره موقع WebMD أن تناول التمر والزبيب على الإفطار يساهم في استقرار مستويات السكر في الدم ومنح الجسم إحساسًا سريعًا بالطاقة.

تحسين الهضم والوقاية من الإمساك

تحتوي الفواكه المجففة مثل التين والمشمش على نسبة عالية من الألياف التي تحسن عملية الهضم وتساعد في الوقاية من الإمساك، وهو أمر شائع خلال شهر رمضان بسبب تغير العادات الغذائية، وأوضحت دراسة نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية أن تناول الألياف الغذائية بانتظام يقلل من مشاكل الجهاز الهضمي ويحسن الامتصاص الغذائي.

فوائد الفواكه المجففة لصحة القلب والدماغ

تساعد الفواكه المجففة في الحفاظ على صحة القلب حيث تعمل على خفض الكوليسترول الضار وتحسين ضغط الدم، وذكرت أخصائية التغذية، أن المكسرات والفواكه المجففة مثل الجوز واللوز تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تحمي القلب من الأمراض.

أما بالنسبة للدماغ، فإن تناول الزبيب والمشمش المجفف يعزز الذاكرة ويحسن التركيز، إذ يحتويان على مضادات أكسدة تحمي الخلايا العصبية من التلف.

الاعتدال في تناول الفواكه المجففة

وعلى الرغم من فوائدها العديدة، إلا أن الإفراط في تناول الفواكه المجففة قد يؤدي إلى زيادة الوزن بسبب محتواها العالي من السعرات الحرارية، وينصح خبراء التغذية بتناول حصة معتدلة مثل 3-5 حبات من التمر أو ملعقة كبيرة من الزبيب يوميًا لتحقيق الفوائد الصحية دون أضرار.