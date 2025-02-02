ماذا يحدث عند الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء؟.. خطر على مرضى القلب

القاهرة - سمر حسين - صحة

يلجأ البعض لاستخدام الماء الساخن بشكل مُفرط خلال ليالي الشتاء الباردة، كوسيلة للتدفئة، ورفع درجة حرارة الجسم، حتى إن البعض قد يستغرق وقتًا طويلًا خلال الاستحمام، دون النظر للمخاطر الناتجة عن ذلك.

ماذا يحدث عند الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء؟

وحذرت وزارة الصحة والسكان، من الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء، مؤكدة أنه يزيد من نسبة الإصابة بجفاف الجلد، ما يتسبب بعض الأعراض المؤلمة، وعلى رأسها التقشر والحكة والإحمرار.

وأوضحت «الصحة» إن الأعراض الناتجة عن الاستحمام بالماء الساخن، قد تتفاقم بشكل صعب في بعض الحالات مثل حدوث التهاب أو إكزيما أو عدوى بكتيرية.​

وشرحت وزارة الصحة والسكان، أن جفاف الجلد يحدث نتيجة انخفاض الرطوبة وبرودة الهواء في الشتاء، كما يسبب استخدام المياه الساخنة جفاف الجلد.​

طبيب يحذر من الاستحمام بالماء الساخن

وذهب بعض العلماء إلى التحذير من مخاطر الاستحمام بالماء الساخن، مؤكدين أنه يترك أضرارًا بالغة على الجلد والشعر والبشرة، إذ يجرد الماء الساخن الشعر والجسم من الزيوت الطبيعية، ما يسبب الجفاف.

وفي سياق آخر، حذر الدكتور علاء الغمراوي، أخصائي القلب والأوعية الدموية، في حديثه لـ«الوطن»، من الاستحمام بالماء الساخن لفترات طويلة، مشيرًا إلى أن بخار الماء الناتج عن الاستحمام قد يؤدي للإصابة بالاختناق، كما يشكل خطورة بالغة على مرضى القلب، ناصحًا بأن تكون حرارة الماء «فاترة»، تتراوح بين 36 و40 درجة مئوية.