شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المدينة المنورة يشارك أئمة المسجد النبوي إفطارهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، أصحاب الفضيلة أئمة المسجد النبوي الشريف، إفطارهم في رحاب المسجد النبوي.وأكد سمو أمير منطقة المدينة المنورة حرص القيادة الرشيدة واهتمامها -أيدها الله- بالعناية بالحرمين الشريفين، وتسخير كافة الإمكانات لضمان راحة المصلين والزوار، بما يهيئ لهم أجواء روحانية تسودها الطمأنينة والسكينة.وأشاد الأمير سلمان بن سلطان بالدور الذي يضطلع به أئمة المسجد النبوي في نشر قيم الوسطية والاعتدال، وتعزيز رسالة الحرمين الشريفين السامية، سائلًا الله أن يوفق الجميع للصيام والقيام فيما تبقى من الشهر الفضيل.