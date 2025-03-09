الامارات | نتائج تشريح جين هاكمان: توفي بمرض في القلب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت نتائج تشريح جثة الممثل جين هاكمان، الحائز جائزة الأوسكار، أنه كان يعاني مرحلة متقدمة من مرض ألزهايمر، وأنه توفي نتيجة مرض بالقلب وعوامل أخرى، بعد أيام قليلة على الأرجح من وفاة زوجته بيتسي أراكاوا بمتلازمة فيروسية نادرة، تنتشر عن طريق الفئران.

وعُثر على هاكمان (95 عاماً) وأراكاوا (64 عاماً) متوفيين، إضافة إلى اكتشاف أحد كلابهما نافقاً، في 26 فبراير الماضي، بمكانين منفصلين في منزلهما بسانتا في.

وأُعلن عن مرض القلب الذي أصيب به هاكمان ومتلازمة فيروس هانتا الرئوية التي تسببت في وفاة أراكاوا خلال مؤتمر صحافي. وقال قائد الشرطة، أدان ميندوزا، عندما سئل عما إذا كان هاكمان قد أمضى أسبوعاً مع زوجته المتوفاة قبل وفاته: «أفترض أن هذه هي الحال». وربما مرض ألزهايمر يكون أعاق فهمه.