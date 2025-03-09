الاقتصاد

أبرز نتائج البورصة المصرية بعد الإغلاق اليوم الأحد

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واس - القاهرة  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على ارتفاع، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6 مليارات جنيه.
وبهذا أنهى التعاملات عند مستوى 2.289 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 4.9 مليارات جنيه.

نتائج مؤشرات البورصة المصرية

كما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3.5 مليارات جنيه. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% ليصل لمستوى 31130.68 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.86% ليبلغ 8623.19 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا الذي ارتفع بنحو 0.97% ليصل إلى 11983.17 نقطة.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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