شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز نتائج البورصة المصرية بعد الإغلاق اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

نتائج مؤشرات البورصة المصرية

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على ارتفاع، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6 مليارات جنيه.وبهذا أنهى التعاملات عند مستوى 2.289 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 4.9 مليارات جنيه.كما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3.5 مليارات جنيه. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% ليصل لمستوى 31130.68 نقطة.وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.86% ليبلغ 8623.19 نقطة.فيما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا الذي ارتفع بنحو 0.97% ليصل إلى 11983.17 نقطة.