«الفارس الشهم 3» توزع مساعدات على نازحي المحافظة الوسطى

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

‏تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وبدأت عملية «الفارس الشهم 3» توزيع الدورة الأولى من المساعدات للمسجلين عبر الرابط الإلكتروني في المحافظة الوسطى.

وفي وقت سابق، أعلنت عملية «الفارس الشهم 3» إغلاق البوابة الإلكترونية، وذلك بعد انتهاء استقبال طلبات المرحلة الأولى. وفي هذا الإطار، انطلقت الدورة الأولى من توزيع المساعدات الإغاثية على المستفيدين.

وتهدف هذه المرحلة إلى تقديم الدعم للأسر المحتاجة، ضمن الجهود المستمرة لتخفيف معاناة المواطنين في المناطق المتضررة. كما سيتم فتح باب التسجيل مرة أخرى بعد استكمال توزيع المساعدات للمسجلين في المرحلة الأولى.

وبلغ عدد المسجلين عبر البوابة الإلكترونية خلال 6 أيام من بدء التسجيل أكثر من 178 ألفاً في محافظات الوسطى وخانيونس ورفح والشمال وغزة.

وأكدت العملية أن إغلاق المعابر قد يؤثر سلباً على سير العملية الإغاثية، مما قد يؤدي إلى تأخير وصول المساعدات إلى بعض المناطق، داعية الجهات المسؤولة والفلسطينيين إلى متابعة التحديثات والمعلومات عبر الموقع الرسمي وصفحات التواصل الاجتماعي المعتمدة. كما قام متطوعو العملية بتقديم التمور والمياه والمصاحف للمصلين في مساجد قطاع غزة، خلال شهر رمضان المبارك.

يُذكر أن عملية «الفارس الشهم 3» تُعد واحدة من أكبر المبادرات الإغاثية التي أُطلقت في قطاع غزة خلال شهر رمضان، وتهدف إلى تقديم الدعم والمساندة للسكان في مختلف مناطق القطاع.