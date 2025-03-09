شكرا لقرائتكم خبر عن المياه الوطنية تُنجز مشروع الصرف الصحي في حي العارض بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المياه الوطنية، ممثلةً بقطاعها الأوسط، عن استكمال تنفيذ مشروع خطوط الصرف الصحي في حي العارض شمال مدينة الرياض، وذلك بتكلفة إجمالية تجاوزت 33 مليون ريال.

يأتي هذا المشروع في إطار جهود الشركة المستمرة لتعزيز البنية التحتية لقطاعي المياه والخدمات البيئية، وتحقيق نسب تغطية أعلى بما يواكب التوسع العمراني المتسارع في العاصمة.



خطوط رئيسية



أوضحت الشركة أن المشروع شمل تمديد خطوط رئيسية بأقطار مختلفة، بإجمالي أطوال تجاوزت 6 كيلومترات، مؤكدةً أن هذا المشروع يُعد جزءًا من خطة متكاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات البيئية لسكان الحي والمناطق المجاورة، والحد من الأضرار البيئية، وزيادة معدلات التغطية.



كما أكدت شركة المياه الوطنية التزامها المستمر بتنفيذ مشاريعها وفق أعلى معايير الجودة، بما يضمن تحقيق كفاءة تشغيلية مستدامة، ويعزز من موثوقية خدمات البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي.