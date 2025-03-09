كيف تساعد طفلك في التغلب على التبول اللاإرادي؟.. نصائح مهمة عليك اتباعها

القاهرة - سمر حسين - ماما

التبول اللاإرادي مشكلة شائعة تواجه العديد من الأطفال، وتسبب لهم الإحراج والقلق، ويلجأ بعض الآباء إلى أساليب خاطئة في التعامل مع هذه المشكلة، ما يزيد من تفاقمها؛ لذا نوضح كيف تساعد طفلك في التغلب على التبول اللاإرادي؟

كيف تساعد طفلك في التغلب على التبول اللاإرادي؟

وحول إجابة سؤال كيف تساعد طفلك في التغلب على التبول اللاإرادي؟ ذكر موقع «parents» مجموعة من النصائح التي يمكن اتباعها لمساعدة الطفل في التغلب على مشكلة التبول اللاإرادي، وهي:

1. فهم طبيعة المشكلة:

التبول اللاإرادي ليس سلوكًا متعمدًا بل مشكلة فسيولوجية أو نفسية، ومعظم الأطفال يتخلصون من هذه المشكلة تلقائيًا مع التقدم في العمر؛ لذا تجنب توبيخ الطفل أو معاقبته، فهذا يزيد من شعوره بالذنب والقلق.

2. استشارة الطبيب:

استشر طبيب الأطفال لاستبعاد أي أسباب طبية محتملة، وقد يوصي الطبيب ببعض العلاجات أو الأدوية في حالات معينة.

3. اتباع نظام يومي صحي:

شجع طفلك على شرب كمية كافية من الماء خلال النهار، وتقليل السوائل قبل النوم، وتأكد من تبول طفلك قبل النوم مباشرة، وحدد مواعيد ثابتة لدخول الحمام خلال النهار.

4. استخدام أساليب التحفيز:

استخدم نظام المكافآت لتشجيع طفلك على الليالي الجافة، كما يمكنك استخدام ملصقات أو جدول لتسجيل التقدم، وامدح طفلك على جهوده حتى لو لم تكن النتائج فورية.

5. الدعم النفسي:

تحدث مع طفلك عن مشاعره، وأكد له أن هذه المشكلة مؤقتة، وساعد طفلك على تطوير ثقته بنفسه وتجنب الشعور بالخجل، كما يمكنك الاستعانة بأخصائي نفسي في حالات القلق الشديد.