الامارات | بعد 5 أشهر من الزواج.. إميلي أوسمنت تطلب الطلاق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قبل أيام من بلوغها الـ33، تقدمت الممثلة إميلي أوسمنت بطلب للطلاق، بعد أقل من خمسة أشهر من زواجها من الموسيقي جاك أنتوني فارينا.

وقدمت إميلي أوسمنت (32 عاماً) طلباً لإنهاء زواجها من فارينا (42 عاماً) في محكمة لوس أنجلوس العليا، الجمعة الماضي.

وتقول الدعوى إن الاثنين تزوجا في 12 أكتوبر وانفصلا في السابع من ديسمبر الماضيين.

وأرجعت الفنانة الطلب إلى خلافات لا يمكن حلها. وليس لديهما أطفال.

وكان موقع «تي إم زد» المعني بأخبار المشاهير هو أول من تناول خبر طلاق أوسمنت من فارينا.

وقالت إميلي في بيان: «أعتقد أنه مع أي قرار كبير في حياتك، سواء كان علاقات أو عملاً أو أياً كان، عليك أن تغرس قدميك بثبات في هذا القرار.. في النهاية، لم ينجح الأمر».