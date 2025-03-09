هل تعاني من الحموضة؟.. 6 أسباب وراء ارتفاع حمض المعدة

القاهرة - سمر حسين - صحة

هل تعاني من الحموضة المتكررة أو صعوبة في تناول بعض الأطعمة بسبب الشعور بالحرقة؟، قد يكون ذلك علامة على ارتفاع حمض المعدة، وهي حالة شائعة تنتج عن عدة أسباب، مثل تناول أطعمة معينة، اتباع نمط حياة غير صحي، أو الإصابة بحالات طبية مثل فتق الحجاب الحاجز، وفي السطور التالية نستعرض لك أبرز أسباب ارتفاع حمض المعدة وكيفية التعامل معه.

تعرف على أسباب ارتفاع حمض المعدة

يحدث ارتفاع حمض المعدة نتيجة مجموعة من العوامل التي تؤثر على عملية الهضم وتسبب ارتجاع الحمض إلى المريء، ووفقًا لوزارة الصحة، فإن أبرز هذه الأسباب تشمل:

فتق الحجاب الحاجز حيث يحدث عندما يندفع جزء من المعدة إلى أعلى عبر الحجاب الحاجز، ما يسمح للحمض بالانتقال بسهولة إلى المريء.

ضعف العضلة العاصرة المريئية وهي العضلة التي تفصل بين المريء والمعدة، وعند ارتخائها أو ضعفها، يمكن أن يعود الحمض من المعدة إلى المريء مسببًا الحموضة.

العادات الغذائية الخاطئة مثل تناول وجبات كبيرة قبل النوم، أو الإكثار من الأطعمة الحارة والمقلية والحمضية التي تحفز إنتاج الحمض.

زيادة الوزن والسمنة فتؤديان إلى زيادة الضغط على المعدة، ما يسهل ارتجاع الحمض إلى المريء.

التدخين والكحول من العوامل التي تضعف العضلة العاصرة المريئية وتزيد من احتمالات الإصابة بالحموضة.

بعض الأدوية مثل الأسبرين، والأدوية المضادة للالتهابات، وأدوية ضغط الدم، التي قد تؤثر على توازن الأحماض في المعدة.

أعراض حموضة المعدة

تتنوع أعراض الحموضة بين أعراض خفيفة وأعراض مؤلمة، ومن أبرز أعراض حموضة المعدة:

- حرقة المعدة كشعور بالحرقان في الصدر أو الحلق بعد تناول الطعام.

- مذاق مرير في الفم نتيجة ارتجاع الحمض إلى الفم.

- صعوبة البلع بسبب تهيج المريء والتهابه.

- سعال جاف وبحة في الصوت بسبب تأثير الحمض على الحنجرة.

- الانتفاخ وكثرة التجشؤ نتيجة اضطراب الجهاز الهضمي.

- فقدان الوزن غير المبرر في الحالات المزمنة.

طرق علاج حموضة المعدة

وفي هذا الصدد أشار الدكتور إسلام رشاد استشاري الجهاز الهضمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هناك بعض الطرق الفعالة لـ علاج حموضة المعدة من بينها:

1- تعديلات نمط الحياة

حيثُ نصح إسلام رشاد باتباع بعض العادات الصحية للتقليل من أعراض الحموضة، ومنها:

- تناول وجبات صغيرة ومتكررة بدلًا من الوجبات الكبيرة.

- تجنب الأطعمة الدسمة والحارة والمقلية.

- عدم الاستلقاء بعد الأكل مباشرة، ورفع الرأس أثناء النوم.

- الإقلاع عن التدخين وتقليل الكافيين والمشروبات الغازية.

2- العلاجات الدوائية

وتوصي وزارة الصحة باستخدام بعض الأدوية لعلاج الحموضة، مثل:

مضادات الحموضة كي تعمل على معادلة الحمض في المعدة.

حاصرات الهيستامين لتقلل من إفراز الحمض.

مثبطات مضخة البروتون لأنها تمنع إنتاج الحمض نهائيًا.

أدوية تحفيز حركة المعدة كي تساعد على تحسين عملية الهضم وتقليل الارتجاع.