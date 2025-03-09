القاهرة - سمر حسين - صحة

متى يكون الصيام آمناً لمرضى السرطان ومتى يجب الامتناع؟ سؤال يتكرر خلال شهر رمضان، حيث يبحث المرضى عن إجابة واضحة تضمن الحفاظ على صحتهم دون التأثير على العلاج، ويؤكد الأطباء أن الصيام قد يكون مناسبًا لبعض المرضى بشرط أن يكونوا في حالة صحية مستقرة ولا يخضعون لعلاج مكثف مثل الكيماوي أو الإشعاع، وفي المقابل، هناك فئات من المرضى يُحظر عليهم الصيام تمامًا لحماية وظائف الجسم وضمان استمرار العلاج بفاعلية.

مرضى السرطان والصيام متى يكون آمنا ومتى يجب الامتناع؟

وفقًا لتقارير وزارة الصحة المصرية، يمكن لبعض مرضى السرطان الصيام في الحالات التالية:

المرضى الذين أنهوا علاجهم الكيميائي ودخلوا مرحلة المتابعة.

المرضى الذين يتلقون علاجًا هرمونيًا أو مستهدفًا على فترات متباعدة.

المرضى الذين لا يعانون من ضعف عام أو نقص شديد في الوزن.

الحالات التي يقرر الطبيب أنها قادرة على الصيام دون تأثير سلبي على الصحة.



متى يجب الامتناع عن الصيام؟

وأشارت وزارة الصحة إلى أن هناك فئات من المرضى يُمنع عنهم الصيام، ومن بينهم:

المرضى الذين يخضعون لجلسات العلاج الكيميائي المتكررة.

مرضى الأورام الذين يتلقون علاجًا إشعاعيًا يتطلب تناول السوائل بشكل منتظم.

المرضى الذين يعانون من مشاكل في الكلى أو الكبد نتيجة العلاج.

المرضى الذين يحتاجون إلى تغذية مستمرة للحفاظ على وزنهم وصحتهم العامة.

التأثير الإيجابي للصيام على مرضى السرطان

وفي هذا السياق، قال الدكتور أمجد الحداد، استشارى الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، لـ«الوطن» إن بعض الدراسات تشير إلى أن الصيام قد يكون له تأثير إيجابي على التمثيل الغذائي للجسم، ما يساعد في بعض الحالات، لكنه شدد على ضرورة استشارة الطبيب قبل اتخاذ القرار بالصيام لضمان عدم حدوث أي مضاعفات.

وأوضحت تقارير وزارة الصحة، أن هناك توجيهات واضحة بضرورة تقييم حالة كل مريض بشكل فردي لتحديد مدى إمكانية صيامه دون مخاطر صحية.

نصائح لمرضى السرطان الصائمين

ولضمان صيام آمن، ينصح أمجد الحداد المرضى الذين يُسمح لهم بالصيام باتباع الإرشادات التالية: