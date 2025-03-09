شكرا لقرائتكم خبر عن دولة الاحتلال توقف إمدادات الكهرباء إلى غزة والان نبدء بالتفاصيل

غزة بلا كهرباء

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير طاقة دولة الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الأحد، أن الاحتلال أوقفت إمدادات الكهرباء بشكل فوري إلى قطاع غزة المحاصر، وذلك في أعقاب تعليق إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.وقال إنه وقع أمرا بهذا الشأن ونشر صورة له على منصة إكس أثناء التوقيع، مؤكدًا أن الهدف من ذلك هو ممارسة الضغط على المقاومة، وكتب: "كفى حديثا، لقد حان وقت العمل."وأوضح كوهين في رسالة مصورة بتقنية الفيديو: "سنستخدم كل الوسائل المتاحة لدينا لضمان عودة جميع الرهائن، وسنحرص على ألا يكون لحماس وجود في غزة في اليوم التالي".يذكر أن إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة التي تنقل عبر كابلات قادمة من دولة الاحتلال كانت غير مستقرة منذ سنوات.وبعد اندلاع الحرب على غزة قبل عام ونصف، توقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع عن العمل، ويعتمد الكثير من السكان على الطاقة الشمسية والمولدات لتلبية احتياجاتهم من الكهرباء.