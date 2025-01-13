من دبي إلى العالم: كيف أصبحت إيديال علامة رائدة في تجميل الشعر والبشرة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 يناير 2025 10:27 صباحاً - تُعدّ إيديال علامة متميّزة في عالم التجميل، إذ تجسد جوهر الابتكار والجودة في قطاع بيع منتجات التجميل بالتجزئة وللخبراء على حدٍّ سواء. تأسست العلامة عام 2008 على يد مصفف الشعر المعروف هيثم عيد، في خطوة لملء الفجوة التي كانت قائمة في سوق أدوات تصفيف الشعر ومنتجات العناية بالشعر عالية الجودة. ومنذ انتقالها إلى دبي في 2010، أصبحت إيديال عنواناً للتميز، حاملةً الحق الحصري لتوزيع أفضل المنتجات من علامات عالمية مرموقة. نمت محفظة العلامة لتشمل مجموعة واسعة من المنتجات التي تلبّي احتياجات المستهلكات والخبراء، وتمتدّ عبر أسواق الخليج العربي والشرق الأوسط. إيديال ليست مجرد علامة تجارية، بل هي تجربة متكاملة تجمع بين الابتكار والجودة، مقدمة لعملائها الحلول الأكثر تميزاً في العناية بالشعر والبشرة والعطور.

حاجة ملحّة في السوق

مستحضرات إيديال - الصورة من المكتب الإعلامي للعلامة

في عام 2008، أسس مصفف الشعر المبدع هيثم عيد علامة إيديال، استجابةً لحاجة ملحة في السوق لمنتجات أدوات تصفيف الشعر والعناية بالشعر عالية الجودة. وقد بدأت العلامة رحلتها من دبي في 2010، لتصبح مع مرور الوقت الرائدة في مجال توزيع هذه المنتجات حصرياً في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، مقدمة لعملائها أحدث المنتجات العالمية في هذا المجال. منتجات إيديال تلبي احتياجات كل من المستهلكات والخبراء على حدّ سواء، مما يعزز مكانتها كشريك أساسي في عالم الجمال والعناية.

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العلامات التجارية التي تقدمها إيديال

مستحضرات إيديال - الصورة من المكتب الإعلامي للعلامة

تطرح علامات كومفورت زون وذاتس وات شي ساد وأولابليكس ودافين ومانتا وسكين ريجيمين وأمازون كيراتين منتجاتها للبيع بالتجزئة وللخبراء على حدٍّ سواء. تصمم علامتا كاشو وبايبر نات فويل منتجاتها حصراً للخبراء.

إيديال تجمع باقة من العلامات الرائدة

تجمع محفظتة علامة إيديال باقة من العلامات الرائدة التي تتّبع رسالة فريدة وتقدّم منتجات أيقونية ترسي معايير فائقة الجودة في القطاع، على سبيل المثال:

علامة ذاتس وات شي ساد

علامةٌ استطاعت أن تطلق موجة استثنائية في قطاع ابتكار أدوات تصفيف الشعر. تأسست علامة ذاتس وات شي ساد في دبي عام 2024، وهدفها أن تمكّن العميلات من التعبير عن هويّتهنَّ الفريدة بدون تردد! بالتالي، تمنحك كلّ فرشاة منها نتائج فائقة الدقة بلمسة جريئة، بدءاً من فرشاة أوه! وصولاً إلى فرشاة تيلت إكس سهلة الاستخدام.

تفتخر علامة ذاتس وات شي ساد بتصميم أدوات تصفيف شعر ثورية تلهم العميلات على الابتكار، وتفسح أمامك المجال لتجعلي الإبداع عنوان إطلالاتك، سواء اخترتِ مجفف الشعر عالي الفعالية أو مملّس الشعر الحريري سهل الاستخدام.

علامة أولابليكس: لترميم الشعر واستعادة عافيته

تبتكر علامة أولابليكس منتجات رائدة للعناية بالشعر قد ارتقت بهذا القطاع إلى أعلى مستويات التميّز. وتشمل منتجاتها الأيقونية علاج ترميم وتقوية الشعر رقم 3 وشامبو العناية بروابط الشعر رقم 4 وبلسم العناية بروابط الشعر رقم 5، حيث أُثبتت نتائجها في الحفاظ على صحة الشعر ولمعانه. وأطلقت العلامة مؤخراً ابتكاراً جديداً، ألا وهو جِل تحديد الخصل المجعّدة رقم 10 بوند شايبر، الذي سرعان ما أصبح من المنتجات المفضّلة لدى العميلات اللواتي يتمتّعن بشعر مجعّد.

تمتاز علامة أولابليكس عن سواها من العلامات بتقديم علاجات توازي جودة تلك المتاحة في صالونات تصفيف الشعر، ألا وهي:

علاج تعزيز روابط الشعر: علاج لترميم الشعر التالف بعمق. علاج استعادة التجاعيد بوند شايبر: حلٌّ ثوري لتحديد الخصل المجعّدة، يحوّل مظهر الشعر من جلسة واحدة فحسب.

نالت علامة دافينس شهادة الشركة بي وتلتزم بإحداث تأثيرٍ إيجابي على البشر كما على الطبيعة.

تستخدم علامة دافينس مكونات مستقدمة من مصادر طبيعية لابتكار منتجاتها، وتغلّفها باتّباع معايير صديقة للبيئة للحدّ من أثرها على الطبيعة ودعم مبدأ الاقتصاد الدائري، مستمدّةً الوحي من مفهوم تقديم منتجات تجميل تراعي مبدأ الاستدامة، بحيث تعود بالمنفعة على العميلات والبيئة. تقدّم هذه العلامة منتجات تلبّي جميع احتياجات الشعر وفروة الرأس.

فقد ابتكرت مجموعة أو آي الأكثر مبيعاً، التي تضم ميلك الشعر المتكامل الذي يعزّز الشعر بلمسة لمعان ونعومة استثنائية، ولهذا استحقّت لقب أفضل علاجٍ للشعر على مستوى العالم.

كما يظهر التزام العلامة الراسخ بتقديم منتجات تجميل تراعي مبدأ الاستدامة في مجموعة إسينشل هيركير، إذ تمتاز بمكونات أساسية لحماية التنوّع البيولوجي. ونذكر من أبرز التشكيلات في هذه المجموعة، تشكيلة لاف سموذينغ (للشعر المجعّد)، وتشكيلة نونو (لتغذية الشعر وترميمه) وتشكيلة مومو (لتعزيز الترطيب).أخيراً وليس آخراً، ابتكرت العلامة مجموعة ناتشورال تك حصرياً للخبراء، وضمّت فيها علاجات من الأكثر مبيعاً، منها علاج نوريشينغ (للشعر التالف) وعلاج إنرجايزينغ (لتساقط الشعر) وعلاج بيوريفاينغ (لعلاج القشرة).

علامة كومفورت زون: منتجات شاملة للعناية بالبشرة

تختصّ علامة كومفورت زون بتقديم منتجات للعناية بالبشرة تهدف إلى تحقيق أفضل النتائج، بحيث ترتقي بأنظمة العناية بالبشرة لتجعلها بمثابة تقاليد لا يمكن الاستغناء عنها. ابتكرت العلامة تشكيلة واسعة من المنتجات، منها كريم سوربه الغني من مجموعة هايدرا ميموري لتوفير ترطيبٍ فائق، وسائل الوقاية من أشعة الشمس من مجموعة لومينانت لحماية البشرة وتفتيحها، والكريم الحراري من مجموعة بادي ستراتيجيست لشدّ بشرة الجسم وتعزيز تماسكها.

تتوفّر هذه العلاجات في 6 مراكز سبا فاخرة في مختلف أنحاء دبي:

أمبولات هايدرا أند غلو: علاجٌ ديناميكي منعش يلائم أي شخصٍ يودّ تعزيز بشرته بلمسة توهّج وترطيب وحيوية فورية. يجمع هذا العلاج حمض اللاكتيك وحمض الهيالورونيك مع خلاصة الصبّار النشطة حيوياً والمستخلصة باتباع تقنيات الزراعة المتجددة، فيمنح البشرة إطلالة صحية ونضرة بشكلٍ فوري.

علاج الوجه 3 برايت من مجموعة لومينانت: علاجٌ ثلاثي المفعول يقي البشرة من الضرر ويصحح الشوائب كما يفتّح لونها. يلائم هذا العلاج الأشخاص الذين يودّون التخلّص من البقع الداكنة وفرط التصبّغ والكلف وانعدام التجانس في لون البشرة بغضّ النظر عن نوع الشوائب وقِدَمها، مع الحصول على نتائج تدوم طويلاً.

مجموعة سابلايم سكين: علاجات تقشير وحلول مبتكرة لشدّ البشرة، تصحّح علامات التقدّم في السنّ، لاسيّما التجاعيد والترهّل وفرط التصبّغ.

علاج 3 في 1 هوت كولد من مجموعة بادي ستراتيجيست: علاج مكثّف من ثلاث مراحل لشدّ البشرة: تبدأ المرحلة الأولى بعلاج حراري يحفّز الدورة الدموية الصغرى، تليها المرحلة الثانية التي يتخللها تدليك قوي للتخلّص من السموم، وأخيراً المرحلة الثالثة التي تعزز الحيوية وتشدّ البشرة. يصلح هذا العلاج للتخلّص من السيلوليت وتحفيز الدورة الدموية الصغرى، وتظهر نتائجه جليةً بعد جلسة واحدة فحسب.

تدليك ترانكويليتي™ برو-سليب: استوحي هذا العلاج الاستثنائي من التدليك البحري الإندونيسي الماليزي، وعند تطبيقه بالتزامن مع علاج ترانكويليتي™ بالصوت والزيوت الأساسية، يرسي شعوراً بالراحة الفائقة. يُعدّ هذا التدليك مثالياً للتخلّص من الإرهاق الناجم عن السفر.

علامة مانتا: تقلب كل المقاييس في قطاع تصفيف الشعر

تتألّق فُرش علامة مانتا بتصميم معزز بتكنولوجيا فليكس غارد™ الثورية، فتتكيّف مع شكل اليد وفروة الرأس للحدّ من تكسّر الشعر وتحسين جودته. تلائم هذه الفُرش الشعر الضعيف والمتشابك، وتشمل فرشاة مانتا بالس التي تدلّك فروة الرأس بتقنيات علاجية تعزّز صحة الشعر وتخفف التوتّر.



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مستحضرات إيديال - الصورة من المكتب الإعلامي للعلامة

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