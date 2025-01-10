الامارات | 7 عادات يومية لخفض مستويات الكوليسترول بشكل طبيعي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الكوليسترول، هو مادة شمعية في الدم، ضروري لبناء الخلايا، ولكن الإفراط فيه يمكن أن يكون ضارًا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يُقدر أن ارتفاع الكوليسترول يسبب 2.6 مليون حالة وفاة (4.5٪ من الإجمالي).

ويزيد ارتفاع الكوليسترول من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، مما يجعل من المهم السيطرة عليه، وفي حين أن الأدوية يمكن أن تساعد، فإن إجراء تعديلات صغيرة على نمط حياتك - بدءًا من عاداتك الصباحية - يمكن أن يخفض الكوليسترول بشكل طبيعي.

وبحسب ما ذكره موقع تايمز أوف إنديا، كيف يمكنك أن تبدأ يومك لدعم صحة القلب بشكل أفضل.



ابدأ يومك بماء الليمون الدافئ

إن شرب الماء الدافئ مع عصرة من الليمون الطازج على معدة فارغة يمكن أن يساعد في تطهير جسمك وتحسين عملية التمثيل الغذائي للدهون، حيث يحتوي الليمون على فيتامين سي ومضادات الأكسدة، والتي قد تقلل من الكوليسترول السيئ (LDL) وتمنع تراكم اللويحات في الشرايين، كما أنها طريقة بسيطة ومنعشة لبدء يومك.

وجبة إفطار غنية بالألياف

تناول الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان، مثل الشوفان وبذور الشيا أو الفواكه مثل التفاح والموز، في وجبة الإفطار.

وترتبط الألياف القابلة للذوبان بالكوليسترول في الجهاز الهضمي، مما يمنع امتصاصه في مجرى الدم. لا تساعد هذه العادة على خفض مستوى الكوليسترول السيئ فحسب، بل إنها تجعلك أيضًا تشعر بالشبع لفترة أطول.

تناول المكسرات إلى روتينك الصباحي

تناول وجبة خفيفة من اللوز أو الجوز أو بذور الكتان في الصباح، وهذه المكسرات غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية والدهون غير المشبعة التي تعمل على تحسين مستويات الكوليسترول الجيد (HDL) مع خفض الكوليسترول السيئ (LDL). وتذكر أن تتناول حفنة منها فقط، لأن المكسرات غنية بالسعرات الحرارية.

المشي في الصباح

يمكن أن يؤثر المشي السريع لمدة 20 إلى 30 دقيقة كل صباح بشكل كبير على مستويات الكوليسترول لديك، حيث يعمل النشاط البدني المنتظم على تعزيز الكوليسترول الجيد ويساعد في تقليل الدهون الثلاثية، كما يعمل المشي الصباحي على تحسين الدورة الدموية ويضفي جوًا إيجابيًا لبقية يومك.



ممارسة اليوجا

يمكن أن تساعد وضعيات اليوجا أو التمدد اللطيفة في تقليل التوتر - وهو عامل معروف يساهم في ارتفاع مستويات الكوليسترول. تعمل وضعيات مثل الكوبرا على تحفيز الدورة الدموية ودعم صحة القلب والأوعية الدموية. حتى 10-15 دقيقة يمكن أن تحدث فرقًا.



تناول الشاي الأخضر بدلا من القهوة

إذا كنت من محبي القهوة، فحاول استبدالها بالشاي الأخضر، حيث يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكاتيكين، وهي مضادات الأكسدة التي تساعد على خفض نسبة الكوليسترول السيئ في الدم، كما أن شرب كوب من الشاي الأخضر في الصباح يمكن أن يمنحك دفعة لطيفة من الطاقة مع حماية قلبك.

لا تتناول أطعمة سكرية في الصباح

الإفراط في تناول السكر قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية وخفض مستويات الكوليسترول الجيد. لذا، تناول المحليات الطبيعية مثل العسل أو الفاكهة الطازجة لإشباع رغبتك في تناول الحلويات دون المساس بصحتك.