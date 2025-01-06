الامارات | جمعية الصحفيين الإماراتية تكشف عن برنامج حفل اليوبيل الفضي يناير الجاري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 06 يناير 2025

أعلنت جمعية الصحفيين الإماراتية عن برنامج حفل اليوبيل الفضي بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيسها، والذي سيُعقد في الفترة من 12 إلى 16 يناير الجاري .



وسيشهد الحفل حضور وفود من نقابات واتحادات وجمعيات وهيئات صحفية محلية، خليجية، عربية، ودولية، إلى جانب تنظيم اجتماعات وورش عمل تُلقي الضوء على مستقبل الصحافة، كما يتضمن الحفل جلسة موسعة تحت عنوان "إضاءات خليجية" تُناقش محاور متعددة تعكس التحديات والفرص الإقليمية.

وقالت فضيلة المعيني، رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية، إن هذا الحدث يُعد لحظة فارقة في تاريخ الجمعية، إذ يُبرز إنجازاتها خلال ربع قرن من العمل الدؤوب لخدمة الصحافة والصحفيين، ويتناول عبر فعالياته التحديات الحالية والمستقبلية للصحافة، ويعكس الصورة الحضارية لدولة الإمارات كمركز رائد في تنظيم الفعاليات الدولية.

وأضافت " يشمل البرنامج فعاليات متنوعة تهدف إلى تعزيز دور الصحافة في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال استضافة اجتماعات موسعة للاتحادات الخليجية والعربية والآسيوية والدولية، مما يساهم في اتخاذ قرارات استراتيجية تخدم مهنة الصحافة والإعلام، بالإضافة إلى أهمية هذه الاجتماعات وورش العمل التي تعقد على هامش الحفل في توطيد العلاقات بين الجمعية ونظرائها من الهيئات والنقابات الخارجية".

وأوضحت المعيني أن فعاليات الحفل تشمل جلسة موسعة تحت عنوان "إضاءات خليجية"، والتي تجمع خبراء وصحفيين بارزين لمناقشة موضوعات حيوية حول التحديات الأمنية في الخليج، الفرص الاقتصادية

المستقبلية، وتعزيز السياحة البينية، كما ستتناول الجلسة أهمية الإعلام الرقمي ودوره في تعزيز حضور

دول الخليج على الساحة الدولية، بالإضافة إلى دور الرياضة كعامل محوري في توطيد العلاقات بين دول المنطقة.

تكريم المؤسسيين والمبدعين ..

وأشارت إلى أنه سيتم تكريم المؤسسين الأوائل للجمعية ورؤساء الإدارات السابقين تقديراً لدورهم البارز في بناء وتطوير هذا الكيان الوطني الكبير، كما سيشهد الحفل الإعلان عن الفائزين بجوائز أطلقتها الجمعية للمرة الأولى في تاريخها، وهي "المؤسسة الإعلامية المبتكرة"، "الشخصية الإعلامية الملهمة"، و"أفضل صانع محتوى"، تعزيزاً للإبداع وتشجيعاً للابتكار في قطاع الصحافة والإعلام.

ولفتت فضيلة المعيني إلى أن الجمعية ستكرم أيضاً ستة من أبرز رواد الصحافة العربية، تقديراً لإسهاماتهم الكبيرة في تطوير المهنة ودورهم الفاعل في بدايات تأسيس الجمعية وتشكيلها الإداري وربطها مع نظيراتها من النقابات والهيئات الخليجية والعربية، وسيتم ايضاً إطلاق ميثاق "الحرية والمسؤولية" والذي يُعد وثيقة هامة لتنظيم العمل الإعلامي وتعزيز مصداقيته.

وأكدت على أن رسالة جمعية الصحفيين الإماراتية ترتكز على دعم حرية التعبير، وتعزيز الإنجازات الوطنية من خلال توفير منصة لتبادل الأفكار والرؤى، وأن الجمعية شريك استراتيجي للمؤسسات الإعلامية في الدولة، وتسعى للتصدي للتحديات التي تواجه المجتمع، بما في ذلك الأخبار المضللة والكتائب الالكترونية وصنع معرفة شاملة خصوصاً بين الشباب وصغار السن، من خلال تعزيز دور الأعلام الواعي.

برنامج الحفل

يذكر ان فعاليات الاحتفال باليوبيل الفضي للجمعية ستبدأ باستقبال الوفود المشاركة يومي 11 و12 يناير، بينما ينطلق اليوم الرئيسي للحفل في 13 يناير بفندق إنتركونتيننتال فيستفال دبي، وستتضمن الفعاليات كلمات لرؤساء اتحادات الصحافة العالمية، بما في ذلك دومينيك برادالي رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، ومؤيد اللامي رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وعيسى الشايجي رئيس اتحاد الصحفيين الخليجيين، وسابينا اندراجيت رئيسة اتحاد صحفيي آسياء والمحيط الهادئ إلى جانب كلمات أخرى من شخصيات إعلامية بارزة.

اجتماعات موسعة ..

كما ستعقد على هامش الحفل اجتماعات مجلس إدارة اتحاد الصحفيين الخليجيين والجمعية العمومية لاتحاد الصحفيين الخليجيين، بالإضافة إلى اجتماعات تشمل اتحاد الصحفيين العرب، الاتحاد الدولي

للصحفيين، واتحاد صحفي آسيا والمحيط الهادئ. وتهدف هذه الاجتماعات إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات الصحفية المختلفة.

