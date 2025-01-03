الامارات | انتفاخ البطن.. الأسباب والعلاج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عددت الطبيبة الروسية وأخصائية أمراض الجهاز الهضمي يكاتيرينا كوسيخ بعض الأسباب التي تؤدي إلى ظهور انتفاخ البطن ومعالجة هذه المشكلة.

وحول الموضوع قالت الطبيبة:"انتفاخ البطن هو شعور غير مريح سببه تراكم الغازات في البطن، قد تنجم هذه الحالة عن وصول الهواء إلى الجهاز الهضمي عند بلع الطعام، لكن حوالي 75% من الغازات تتشكل في الأمعاء بسبب نشاط البكتيريا، فتفاعل البكتيريا مع بقايا الطعام ينتج عنه غازات مثل الهيدروجين والميثان وبعض النيتروجين والكبريت، انتفاخ البطن قد يكون له أسباب عضوية مثل الأمراض، وقد يكون مرتبطا بسوء نظام التغذية، أو قد يكون بسبب سوء التفاعل بين الجهاز الهضمي والدماغ".

وأضافت :"الأشخاص الذين يعانون من انتفاخ البطن عادة لديهم عادات غذائية غير صحيحة، فهم عالبا يتناولون الطعام بسرعة ولا يمضغونه جيدا، أو يتناولون كميات كبيرة من الطعام، كما أن الإدمان على المشروبات الغازية ومضغ العلكة باستمرار يتسبب بتشكل الغازات في البطن، يمكن أن تتشكل الغازات في الأمعاء وينتفخ البطن بسبب الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالألياف، كما يؤثر التدخين وشرب الكحول سلبا على عمل الجهاز الهضمي، ومن الأمور التي تسبب انتفاخ البطن أيضا الوجبات المتأخرة قبل النوم، وعدم شرب كميات كافية من الماء والسوائل، كما أن قلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة يتسببان بكسل الأمعاء".

وأشارت الطبيبة إلى أن الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدات يترك تأثيرات سلبية على الجهاز الهضمي ويتسبب بظهور أعراض انتفاخ البطن، وقد تحدث حالات انتفاخ البطن بسبب خلل في نسب البكتيريا المفيدة الموجودة في الأمعاء، وتوجد العدديد من الأمراض التي تؤثر أيضا على عمل الجهاز الهضمي مثل التهابات الأمعاء والتهاب البنكرياس وقصور الغدة الدرقية والأمراض المرتبطة بالبدانة واضطرابات فقدان الشهية أو اضطرابات الشره المرضي.

وللتخلص من أعراض انتفاخ البطن المزمنة تنصح الطبيبة بمراجعة المختصين بأمراض الجهاز الهضمي، كما تنصح بممارسة الرياضة والمشي باستمرار، والابتعاد عن الأطعمة التي توجد فيها نسب عالية من الألياف، وعدم الإكثار من المشروبات الغازية، وتجنب الوجبات الكبيرة والحفاظ على فواصل زمنية بين الوجبة والأخرى خلال اليوم، وشددت على ضرورة عدم تناول الطعام بسرعة ومضغ الطعام بشكل جيد.