نجمات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في يومه الخامس: مكياج ناعم بلمسات مشرقة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 01:20 صباحاً - حفل اليوم الخامس من مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024 بالعديد من الفعاليات، من بينها الحوارات الفنية وعروض الأفلام. وكانت للسجادة الحمراء حصة كبيرة من هذا اليوم، إذ احتضنت إطلالات جمالية مميزة من النجمات اللواتي اعتمدن أساليب مكياج متنوعة غلبت عليها البساطة والنعومة، وتسريحات شعر راقية منها ما هو مرفوع ومنها ما هو منسدل. وقد احتل المكياج المشرق وتسريحة الشعر الويفي المنسدل المرتبة الأولى في اختيارات النجمات في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بيومه الخامس.

ونحن في "الخليج 365" نرصد مجموعة إطلالات جمالية من النجمات، تألقن بها في اليوم الخامس لمهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الرابعة، فما رأيك بها.

شرادها كابور بمكياج فضي ناعم وتسريحة شعر ويفي منسدلة

شرادها كابور Shraddha Kapoor في مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024-تصوير علي خمج خاص لسيدتي



نجمة بوليوود شرادها كابور Shraddha Kapoor، حلَّت ضيفة على مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بيومه الخامس، مشاركةً في إحدى الجلسات الحوارية، وتألقت على السجادة الحمراء للمهرجان بإطلالة جمالية أنثوية جذابة، اعتمدت فيها فستاناً طويلاً متعدد الألوان، نسقت معه مكياج عيون ناعم باللون الفضي تم فيه تظليل كامل الجفن العلوي، وتحديد منبت الجفن بالكحل البني الناعم، مع طبقات عدة من الماسكرا، أما أحمر الشفاه فاعتمدته باللون الأحمر الفاتح الجذاب، فيما اختارت مكياج بشرة خفيفاً بلون موحد، وتركت شعرها منسدلاً بأسلوب الويفي، معتمدة الفرق النصفي للغرة.

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مريم عبدالرحمن بمكياج زهري سموكي وتسريحة الكعكة العالية

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بطلة فيلم ثقوب الذي عُرض ضمن فعاليات اليوم الخامس لمهرجان البحر السينمائي 2024، الممثلة مريم عبدالرحمن، لفتت الأنظار بإطلالتها الجمالية التي اختارتها على السجادة الحمراء، حيث اعتمدت فستاناً طويلاً باللون الأسود، تألقت معه بمكياج عيون سموكي ناعم باللون الزهري مع الرموش البارزة والكحل الأسود الذي حدد داخل العين ومدمعها بأسلوب ناعم، جنباً إلى جنب مع أحمر الشفاه النيود الوردي ومكياج البشرة الناعم المصقولة بنغمات وردية خفيفة. كذلك، تألقت بتسريحة الكعكة العالية جداً مع الفرق النصفي وخصلات الشعر الويفي المنسدلة على جانبي الوجه.

فازيرا جون بمكياج اللامكياج وتسريحة الكعكة المنخفضة

فازيرا جون Vazira John في مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024-تصوير علي خمج خاص لسيدتي



عارضة الأزياء العالمية فازيرا جون Vazira John، تألقت بدورها بإطلالة أنثوية غلبت عليها النعومة والبساطة، حيث اختارت فستاناً طويلاً وبسيطاً باللون الأسود، ونسقت معه موضة مكياج اللامكياج، فأبرزت ملامح وجهها بألوان مكياج قريبة إلى لون بشرتها بلمسات بسيطة لكل من العيون والشفاه مع طبقات عدة من الماسكرا، كذلك أتى مكياج البشرة خفيفاً جداً بلون موحد. وأبرزت ملامح وجهها الناعمة من خلال اعتمادها تسريحة الكعكة المنخفضة المصقولة مع الغرة المشدودة بالكامل إلى الخلف.

تغريد أبوالحسن بمكياج سموكي وتسريحة الشعر المموج المنسدل

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مخرجة فيلم "سنو وايت" الذي عرض ضمن فعاليات اليوم الخامس لمهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024، تغريد أبوالحسن تألقت من جهتها بإطلالة كلاسيكية ناعمة، اختارت فيها فستاناً أسود طويلاً بلمسات من التراث العربي، ونسقت معه مكياج عيون سموكي ناعم بدرجات الألوان الترابية الدافئة، فيما غمر الكحل الأسود كامل حدود العين الداخلية، وأبرزت الرموش المستعارة البارزة عينيها اللوزيتين، في مقابل أحمر الشفاه الوردي الخافت المات ومكياج البشرة المصقول بنغمات برونزية متوهجة. واختارت مع مكياجها تسريحة الشعر المموج المنسدل بالفرق الجانبي.

فاطمة صفر بمكياج بني قوي وتسريحة الشعر نصف المرفوع

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الممثلة فاطمة صفر حضرت فعاليات اليوم الخامس لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، واعتمدت على السجادة الحمراء إطلالة أنثوية راقية غلبت عليها النعومة والبساطة، فاختارت فستاناً أسود طويلاً بأكمام طويلة، ومرصعاً عند منطقة الخصر. ونسقت معه مكياج عيون قوياً باللون البني أبرز عينيها الصغيرتين، حيث تم دمج ظلال العيون فوق الجفن العلوي وتحت العين، مع الكحل البني داخل العين وطبقات عدة من الماسكرا، وأحمر الشفاه المات باللون النيود الوردي. كذلك اختارت تسريحة الشعر الويفي نصف المرفوع بالفرق النصفي والغرة المشدودة بالكامل إلى الخلف.