3 حيل لإبقاء بشرتك ناعمة في فصل الشتاء.. احرصي على نظام غذائي صحي

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

هناك العديد من الحيل التي يمكن اتباعها مع بشرتك، من أجل إبقائها ناعمة لأطول فترة ممكنة خاصة في فصل الشتاء، فبعض الطرق الفعالة المجربة تساعد في الحفاظ على البشرة رطبة وصحية، في ظل التغيرات الجوية المختلفة ويمكن استعراضها في التقرير التالي، وفقا لموقع «مايو كلينك».

الحفاظ على نعومة البشرة

يندرج تحت ذلك الأمر، العديد من الأمور التي وجب اتباعها من أجل إبقاء البشرة ناعمة طوال فصل الشتاء والتي يمكن إيضاحها على النحو التالي:

قلّل من زمن الاستحمام فالماء السّاخن أو الاستحمام لوقت طويل يتسببان في فقدان الزيوت من بشرتك.

استخدام الماء الدافئ بدلاً من الساخن.

تجنبي الصابون المُركز الذي قد يتسبب في فقدان الزيت من بشرتك.

بعد الاستحمام امسحي بشرتك وجففيها برفقٍ بواسطة منشفة بحيث تبقى بعض الرطوبة عليها.

إذا كانت بشرتك جافة، فاستخدمي مرطبًا يلائم نوع بشرتك، للاستعمال اليومي، ضعي في اعتبارك مرطب يحتوي على عامل حماية من الشمس.

نظام غذائي صحي

يساعد اتباع نظام غذائي صحي على حماية البشرة وتعزيز حيويتها، وذلك عبر تناول الكثير من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الشحوم، كما أشارت بعض الأبحاث إلى أن اتباع نظام غذائي غني بزيت السمك أو مكملات زيوت الأسماك أمر جيد، لكونه من الأنظمة منخفضة الدهون والتي تعزز ظهور البشرة بشكل أكثر شبابًا، كما أن شرب الكثير من الماء من أجل ترطيب البشرة أمر ضروريًا يمكن تجربته من أجل الحصول على بشرة نقية.

إجادة التعامل مع الضغوط

كثرة الضغوط النفسية تؤثر بشكل سلبي على بشرتك، وتجعلها أكثر حساسية وقد تتسبب في ظهور حب الشباب وتلحق بها الكثير من المشاكل، فعليك اتباع بعض الأمور من أجل تقليل حدة الضغوط عليك: