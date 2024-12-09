الامارات | يولة فزاع.. الحمَر والسويدي يكملان عقد المتأهلين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكمل خليفة سيف الحمَر، وسلطان سعيد السويدي، عقد الثمانية المتأهلين إلى الدور الثاني في الحلقة الرابعة من النسخة الـ24 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ20 من برنامج الميدان، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. وجاءت الحلقة على مستوى عالٍ من التنافسية، عاشت معها الجماهير في المسرح أجمل الأوقات وهي تتابع فرسان الميدان وهم يقدّمون أقوى المستويات في رحلة تحقيق الحلم بكأس فزاع الذهبي.

واحتدم التنافس في الحلقة الرابعة التي قدّمها راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتم بثّها مباشرة عبر شاشة قنوات سما دبي، ومن خلال أثير إذاعة الأولى، وعبر قناة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على «اليوتيوب»، وتألق خلالها المشاركون وسط منافسة متقاربة للغاية في تحديات البطولة.

وحقق خليفة سيف الحمَر المركز الأول برصيد 85 علامة، ورافقه في التأهل سلطان سعيد السويدي وكلاهما من إمارة الفجيرة برصيد 55 علامة، فيما جاء في المركز الثالث عبدالعزيز عادل الشحي من رأس الخيمة برصيد 40 علامة، وفي المركز الرابع راشد سلطان الرزي من عجمان برصيد 30 نقطة.

وانضم الحمَر والسويدي إلى المتأهلين من الحلقات الثلاث الأولى وهم: زايد أحمد المري، وعبدالله الفلاسي، وخالد صالح المنهالي، وسعيد علي الكتبي، وعبدالرحمن الزعابي، وسلطان الرزي الشامسي.

وقالت مدير إدارة الإذاعات، مدير الإعلام والاتصال المؤسسي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، نتالي جوزيف أواديسيان، إن تدريب وتهيئة اليويلة يعد أحد الجوانب الرئيسة التي يتم التركيز عليها لضمان تقديم مستوى متميز في مختلف تحديات البطولة، حيث يتم العمل مع مدربين متخصصين، لضمان تطوير مهارات المشاركين، فنحن ملتزمون بتقديم أعلى مستوى من الاحترافية والتنظيم لواحدة من أعرق البطولات التراثية على مستوى المنطقة ككل، مشيرة إلى أن توفير خيرة المدربين والمتخصصين للمشاركين في البطولة هو ما يسهم في صقل مهارات اليويلة، ويساعدهم في الوقت ذاته في اكتشاف مواهب جديدة لديهم، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على مستوى التنافس المتقارب بين المشاركين، كما أسهم التدريب المستمر طوال أيام الأسبوع في الارتقاء بالحالتين الفنية والبدنية لليويلة، الأمر الذي جعلهم في تطور دائم.

وجاءت الانطلاقة في الحلقة الرابعة بعرض اليولة على إيقاع أغنية «ضرغام» من كلمات عبدالله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وغناء الفنان ميحد حمد، وألحان فايز السعيد، ويتولى تحكيهما خليفة بن سبعين، وفيها كسب الحمَر والسويدي 25 علامة.

وفي مسابقة سؤال الموروث أجاب الشحي والحمَر والسويدي بشكل صحيح ليحصلوا جميعهم على 10 علامات.

وفي تحدي السباحة الذي يقام في مجمع حمدان الرياضي، تفوق الشحي والرزي، ليكسب كل منهما 15 علامة.

وتمكن راشد سلطان الرزي في تحدي السباحة من قطع مسافة 25 متراً، خلال زمن قدره 14 ثانية فقط، وهو رقم قياسي لم يسبق لأحد في البطولة تحقيقه. أما في تحدي الرماية الذي يقام مباشرة على مسرح الميدان، بأسلوب الجري لالتقاط السلاح والتصويب على الأهداف، فكسب الحمَر والشحي 15 علامة.

وفي عدّ القصيد الذي يقوم بالتحكيم فيه الشاعر سعد بن مرزوق الأحبابي، استطاع الحمَر والسويدي الحصول على علامتهما.

وفي سباق الهجن الذي أقيم على مضمار المرموم بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن في موقع البطولة نفسه، تفوق الحمَر والسويدي أيضاً ليكسب كل منهما 20 علامة.

عبدالله المستريح ضيف الحلقة

حلّ الفنان عبدالله المستريح، الحاصل على جائزة العويس الثقافية عن فئة الموسيقى عام 2018، ضيفاً على الحلقة الرابعة من برنامج الميدان، حيث قدّم أغنية «الخد الأشقر»، وتعاون المستريح مع مجموعة من أهم الشعراء والموسيقيين على مستوى الدولة، مقدماً مجموعة منوعة من الأغاني الإماراتية الأصيلة.

. راشد سلطان الرزي قطع مسافة 25 متراً في تحدي السباحة خلال 14 ثانية فقط، وهو رقم قياسي لم يسبق لأحد في البطولة تحقيقه.