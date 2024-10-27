دراسة: التمارين القوية تقلل الشعور بالجوع

محمد اسماعيل - القاهرة - التمارين الرياضية القوية قد تكون أفضل طريقة للسيطرة على نوبات الجوع، خاصة للنساء.

وكشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة فرجينيا أن التمارين التي تزيد من معدل ضربات القلب قد تسهم في قمع هرمون الجريلين (gre-lin)، وهو "هرمون الجوع"، وفقا لموقع "هيلث داي".

وطلب باحثون في الدراسة من 8 رجال و6 نساء الصيام طوال الليل، إجراء سلسلة من التمارين بمستويات متفاوتة من الشدة.

كما خضع المشاركون لفحوصات الدم، وأبلغوا عن شهيتهم.

وأظهرت النتائج أن التمارين الرياضية القوية تسهم في تقليل مستويات هرمون الجريلين أكثر من التمارين الرياضية متوسطة الشدة، وشعر المشاركون بجوع أقل بعد التمارين الرياضية عالية الشدة.

كما إن التمارين الرياضية متوسطة الشدة إما لم تغير مستويات الجريلين، أو أدت إلى زيادة في مستواه.

وتبين أن فائدة النشاط القوي كانت أكثر أهمية لدى النساء، لكن الباحثين يقولون إن تأثير الجنس يحتاج إلى مزيد من الاستكشاف.

وقال الباحثون: يجب التفكير في التمارين الرياضية باعتبارها "دواء"، حيث ينبغي تخصيص"الجرعة"على أساس الأهداف الشخصية للفرد.

وتفيد النتائج بأن التمارين عالية الكثافة مفيدة بشكل خاص، كجزء من برنامج إنقاص الوزن.

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