طرق تنسيق سترات ومعاطف الفرو هذا الموسم

لطالما ارتبط الفرو بالسيّدات النّاضجات اللواتي يجمعن في إطلالاتهنّ ما بين الثراء والرقيّ، قبل أن ينقلب الأمر تماماً هذا الموسم؛ إذ جاءت أسابيع الموضة حافلة بثياب الفرو ذات النزعة الشبابيّة والألوان الزاهية التي اقتربت من طابع "الكاجوال". ويُعَد الفرو من صيحات الموضة الرائجة خاصة في فصل الشتاء؛ حيث يمنح المرأة الشعور بالفخامة والدفء في ذات الوقت؛ فقدّمت دُور الأزياء العالمية تصاميم متنوّعة من جاكيتات الفرو، التي تعجب جميع الأذواق الراقية، وتتناسب مع مختلف المناسبات. ورصدنا لكِ أجمل موديلات الجاكيتات المصنوعة، وطرق تنسيقها، لإطلالة شتوية أنيقة وعصرية. وتُعتبر المعاطف وسترات الفرو من أساسيات خزانة الشتاء هذا العام، وقد ابتكرت دُور الأزياء العالمية تشكيلة منوّعة وقدّمتها ضمن المجموعات الجاهزة خريف وشتاء 2024- 2025. وندعوكِ إلى مشاهدتها والتعرُّف إلى طرق عصرية لاختيار الموديل الذي يناسب شكل جسمك.

من أوائل المصمّمين الذين قدّموا أزياءً من الفرو، هما: Paul Poiret وJeanne Paquin في أواخر القرن الثامن عشر، ومنذ ذلك الوقت لا يمكن أن يمر موسم الشتاء، وفترة انتقال المواسم، من دون أن يبرز الفرو كصيحة أساسية، تروّج لها النجمات الأيقونيات، وتعتمدها سيدات المجتمع الراقي في العالم. شتاؤكِ هذه السنة ملوّن مع إدخال الفرو الصناعي بكثرة إلى التصاميم؛ لتنعمي بإطلالة حيوية ومرحة. قرّر المصممون هذا الموسم أن يحوّلوا إطلالاتكِ الدافئة إلى مهرجان ألوان منعش. ارتدت سترة الفرو أجمل التدرّجات وأكثرها لفتاً للأنظار، من الأحمر والأصفر والأخضر والأزرق. ألوان قد لا تجرؤين في العادة على اختيارها، ولكنها عندما يتعلّق الأمر بسترة الفرو، لا بدّ لكِ من أن تهرعي لشراء سترتك بلون متوهِّج ومشعّ.

اختاري سترة الفرو البيضاء مع إطلالة كلاسيكية أحادية الألوان، لكسر الرتابة عنها، أو مع إطلالة عصرية كاجوال لتضفي لمسة فخامة عليها. نسّقي السترة الكروب مع قميص ملوّن رقيق، وسروال ليغنغ أبيض مطاطي ذي خصر عالٍ ضيق. وانتعلي الصندل العالي الرفيع.

يلعب المشلح أو الكاب المنفّذ من الفرو دوراً بارزاً في تمويه عيوب الجسم، وخاصة اللواتي يتمتعن بقوام إجاصي. ويشكّل هذا الزي الذي اخترناه من دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana حلاً مثالياً لمن يعانين من بطن منتفخ؛ لأن قَصته المزمومة والكورسيه العالي بقَصة تحت الصدر، يخفي عيوب البطن والأوراك، ويحدد الجسم بطريقة جذابة.

ابتعدي عن الفرو الأسود هذا الموسم؛ فنحن لا نريد لكِ إطلالة كلاسيكية هذا الشتاء؛ بل كلّ ما نرغب في أن تحصلي عليه، هو طلّة مواكبة لأبرز صيحات الموضة، تلفت الأنظار إليكِ، وتجعلكِ أكثر أناقة وجرأة. فلا تتردّدي بشراء سترة فرو ملوّنة! وللكلاسيكيات سترة متوسطة الطول باللون البني وتزدان بأزرار معدنية، وبياقة عريضة كما فعلت دار ميوميو Miu Miu للعام 2025. نسّقي سترة الفرو البنية مع القميص والتنورة البيضاء، وانتعلي الحذاء الجلدي العالي، واحملي حقيبة كبيرة سوداء.

"لا وجود للموضة ما لم تصل إلى الشارع". هذا ما كانت تردّده المصمّمة العالمية غابرييل شانيل. وروح الأناقة التي سيطرت هذا الموسم على خشبات العروض في أسبوع الموضة الباريسي، كان لها تأثيرها الواضح على إطلالات الشارع، وكأن هذا الأخير مثّل مرآة لما يُعرض في الداخل، وكان الفرو الحاضر الأبرز. فما خلت إطلالة من لمساته الدافئة والناعمة؛ حيث رأيناه على شكل سترات ومعاطف، وكذلك على شكل قبعات وأوشحة، حتى أن خيوطه الناعمة طالت الأحذية.

إنّ قواعد ارتداء الفرو تغيّرت مع الوقت؛ فلم يعُد ارتداؤه حكراً على المناسبات الخاصة والسهرات؛ حيث بات الفرو عنصراً أساسياً في خزانة كل امرأة عصرية، ترتديه في النهار وتنسّقه مع الجينز وأحذية مسطحة وحقائب Crossbody. فليس من الضروري أن تُبقي هذه القطعة مخبأة لوقت طويل في خزانتك؛ بل العكس، أخرجيها ونسّقيها مع مختلف إطلالاتكِ العصرية، سواء أكانت فساتين بطابع رياضي، أو أزياء بعيدة عن التكلُّف، كسراويل الدنيم الواسعة والجيليه الأوفرسايز مع البلوزة القطنية تحته.

ولا شك أن لهذا النوع من القماش قدرته على إظهار فخامة الإطلالة ورقيّها. وخصوصاً أن المصممين استطاعوا تقديمه بألوان متنوّعة وجذابة، بعيدة عن الكلاسيكية التي اتسم بها مع اللونين البني والأسود. فبات بإمكانك أن تختاري زيّكِ المصنوع من الفرو بألوان زاهية ومرحة، كالأحمر والزهري والأزرق والأخضر النعناعي. كما أصبحت الأكسسوارات التي يغنيها الفرو في متناول يديك؛ لتنعمي بها وتزيّني بها إطلالاتكِ.

من أكثر أنواع الفرو شهرةً في عالم الأزياء، هو الفرو المدبوغ بالألوان الترابية، التي برزت بشدة في موسم خريف وشتاء 2024- 2025؛ عاكسة أسلوباً دافئاً على الإطلالات. فقدّمت دار زيمرمان Zimmermann السترة الضخمة بمزيج متداخل من تنانير مطبّعة ملوّنة بطابع بوهوشيك عصري، ويمكن تنسيقها مع حذاء من المخمل باللون البرغندي.

نسّقي هذه التصاميم مع أكسسوارات باللون الذهبي؛ لأنها ستليق بها كثيراً. وفي حال اخترتِ أكسسوارات مطعّمة بالأحجار الملوّنة؛ فننصحك بالأحجار البنيّة والصفراء والبرتقالية.

قبل البدء بالبحث عن ثياب مصنوعة من الفرو، حدّدي أوّلاً ميزانيّتكِ؛ لأنّ الفرو الطبيعيّ أغلى ثمناً من الصناعيّ، كما أنّ المعاطف الطويلة أغلى سعراً من القصيرة، وهكذا. تذكّري أنّ معاطف الفرو الطويلة تُناسب في الأغلب الحفلات والمشاوير المسائيّة الخاصّة.

حاولي أن تتعرّفي إلى أنواع الجلود الطبيعيّة وطريقة خزنها وتنظيفها والعناية بها، قبل دفع الثمن. جلود المنك هي الشّائعة في الأسواق؛ إضافة إلى جلود الدببة والخراف والأرانب والثعالب.

اللون هو مفتاح الموضة لهذا الموسم؛ إذ ظهرت تشكيلة رائعة من الألوان المضيئة والبراقة. ابحثي في دولاب ثيابكِ عن التنانير والسّراويل والبلوزات التي تُناسب ما تختارينه من ألوان الفرو؛ كي تستفيدي ممّا لديكِ، ولا تكوني مُجبرة على شراء قطع ثياب إضافيّة.

قد يهمك أيضــــاً:

نصائح لإتقان فن إختيار المعاطف التي تلائم إطلالتك في شتاء 2025

أحدث صيحات الموضة من المعاطف السوداء لخريف وشتاء 2023-2024