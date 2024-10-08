كيف تصنع ميزانية منزلية موفرة في ظل ارتفاع الأسعار؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله:

في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء السلع الغذائية، تبحث ربات البيوت بشكل يومي عن طرق لوضع ميزانية موفرة خلال الشهر.

تقول الدكتورة روضة حمزة أبوالفضل، استشاري أسري ونفسي بجامعة حلوان، إن هناك ثلاث مراحل عملية يجب القيام بها من أجل الحصول على ميزانية موفرة خلال الشهر.

وأضافت في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن هذه المراحل هي:

التخطيط.

التنفيذ.

التقييم.

التخطيط: يعني القيام بكتابة كافة الاحتياجات خلال الشهر، وحساب الدخل الشهري ومن خلال ذلك تتم عملية الموازنة.

التنفيذ: يعني القيام بشراء الاحتياجات التي تم كتابتها بالفعل.

التقيم: يعني عمل مراجعة على الأشياء التي تم شرائها ومطابقتها بالمخطط المكتوب، وهل هناك عقبات وجهتنا في الشراء أم لا، وماهي نقاط الضعف والقوة.

ولفتت إلى أن هناك 6 خطوات في غاية الأهمية وهم:

- معرفة ماحدث من عجز وما تم إنفاقة في الشهر الماضي، بحيث يتم تفاديه في الشهر الجديد، وحساب كافة الفواتير الشهرية والدخل.

- تحديد المصروفات الثابتة والمتغيرة.

الثابتة: مثل فواتير الكهرباء، والسكن، والقسط، والجمعيات.

أما المتغيرة: مثل الطعام.

- حساب ما تبقى من الدخل بعد دفع المصروف الخاص بالثوابت.

- الحفاظ على 20 % من المرتب للطواريء.

- تقسيم ما تبقى من المرتب على 4 اسابيع، كل أسبوع على حسب استهلاك السلع.

- الاحتفاظ بالفواتير لمراجعة المصروفات التي احتاجت لمبالغ ضخمة من أجل إعادة النظر فيها مرة أخرى والتخطيط من أجلها.

- ولفتت إلى أن الميزانية ليس من الضروري أن تنجح من أول شهر.

وقدمت عدة نصائح للمستهلكين عندما لا يفلحون في تخطيط الميزانية بشكل إيجابي:

استبدال السلع والبحث عن الأرخص.

- البحث عن بدائل.

- البحث عن منتزهات عامة للخروج.

- بدل الطبيب الخاص البحث عن الخدمات التأمينة.

- استخدام المواصلات العامة بدلا عن المواصلات الخاصة بالابليكيشنات.

تزويد الدخل عن طريق البحث عن عمل أخر أفضل إذ أمكن.

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