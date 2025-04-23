الامارات | جامعة الإمارات تكرّم أصحاب الخدمة المميزة تقديراً لعطائهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّمت جامعة الإمارات العربية المتحدة عدداً من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية الذين تجاوزت فترة خدمتهم في الجامعة 30 عاماً، وذلك في حفل حضره الرئيس الأعلى للجامعة، زكي أنور نسيبة، وعدد من أعضاء الإدارة العليا والهيئتين الإدارية والتدريسية، وزملاء وعائلات المكرّمين، في مسرح مكتبة الجامعة بمنطقة العين.

وأكد زكي نسيبة أن أصحاب الخدمة المميزة هم شركاء حقيقيون في مسيرة بناء الصرح الأكاديمي الوطني، مشيراً إلى أنهم تميزوا ليس بطول فترة خدمتهم فحسب، بل بما قدموه من تجارب مهنية ثرية، وإسهامات علمية وإدارية كان لها أثر ملموس في تطور الجامعة.

وأضاف أن هذه المناسبة في هذا العام الذي خصصته دولة الإمارات ليكون «عام المجتمع»، تكتسب بعداً إضافياً، إذ يجسد كل واحد منهم مثالاً حياً على الوفاء للمؤسسة، والانتماء إلى منظومة العمل الوطني، والالتزام تجاه المجتمع الجامعي الذي يشكل جزءاً لا يتجزأ من نسيج الدولة وتوجهاتها.

واختتم رئيس الجامعة كلمته بتجديد الشكر والامتنان إلى جميع المكرّمين، مؤكداً أن الجامعة ستظل تعتز بعطائهم، مثمناً أهمية استمرار الشراكة معهم في المستقبل، باعتبارهم جزءاً أصيلاً من منظومة العمل، وركيزة أساسية في استدامة التميز المؤسسي.