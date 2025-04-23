الامارات | منصور بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة محمد عبدالله بالعبيده السويدي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له، محمد عبدالله علي بالعبيده السويدي، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموه عن صادق عزائه ومواساته لأسرة الفقيد وأبنائه، داعياً المولى، عزّ وجلّ، أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جنّاته.