علامة في لون البول تكشف وجود مشكلة خطيرة في الكلى والكبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن أن يكشف لون البول عن صحة الكلى، لذلك من المهم مراقبته من أجل الاطمئنان، والتعرف على أي مشكلات صحية قد تحدث.

وبحسب موقع "تايمز ناو"، لأن الكلى تصفي النفايات والسوائل الزائدة من الدم، وتنتج البول كجزء من هذه العملية، فإن لون البول قد يكشف عن وظائف الكلى.

لون البول الأصفر

البول الأصفر الشاحب علامة على الترطيب الجيد، إذ تقوم كليتاك بتصفية النفايات، وتنتج بولا مخففا، لكن إذا كان بولك صافيا باستمرار، فقد يشير ذلك إلى فرط الترطيب، ما قد يؤدي إلى نقص صوديوم الدم، والذي يسبب الغثيان والصداع.

لون البول الأصفر الداكن

قد يكشف عن الجفاف الخفيف، إذ تحافظ الكلى على الماء عن طريق تركيز البول، ما يؤدي إلى لون أغمق، وقد يكون لون البول هذا علامة على شرب المزيد من السوائل، حيث إن الجفاف المطول يمكن أن يجهد الكلى.

لون البول البرتقالي

قد يشير إلى مشكلات في الكبد، بسبب المستويات الزائدة من البيليروبين، وهي صبغة ينتجها الكبد، وقد يكون هذا علامة مبكرة على حالات الكبد مثل التهاب أو تليف الكبد.

لون البول الوردي أو الأحمر

قد يكون علامة على وجود دم في البول، وهو أحد أعراض حالات مختلفة، تتراوح من حصوات الكلى إلى التهابات المسالك البولية، أو مشكلات أكثر خطورة مثل أمراض الكلى أو سرطان المثانة.

لون البول البني

قد يكشف الجفاف الشديد، أو أمراض الكلى أو الكبد، وقد يحدث بسبب خلل في وظائف الكبد، حيث يدخل البيليروبين الزائد إلى مجرى الدم ويفرز في البول.

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