لا وجود لشبهة تمنع القصاص منه.. رأي فضيلة مفتي الجمهورية في إعدام سفاح التجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد عادل:

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، حيثيات حكمها على سفاح التجمع الخامس بالإعدام شنقاً.

وأودعت دار الإفتاء المصرية تقريرها بتاريخ 9/9/2024 الموافق يوم الإثنين السادس من ربيع الأول لسنة 1446 هجريا، والثابت به إجابة فضيلته على النحو التالي"إنه لما كان المقرر عند فقهاء الشريعة أنَّ خنق شخصاً بأداة ( رابط ملابس ) أو نحوه قاصداً القتل ونجم عن فعله القتل غالباً.

فذلك من قبيل القتل العمد الموجب للقصاص شرعاً إعمالاً لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم (۱۷۸) ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون (۱۷۹) سورة البقرة)

فإذا ما أقيمت هذه الدعوى بالطرق المعتبرة قبل المتهم "كريم محمد سليم عبد المجيد نصر"، ولم تظهر في الأوراق شبهة تدراً القصاص عنه، كان جزاؤه الإعدام قصاصاً لقتله المجني عليهن "نورا" (مجهولة الهوية) ورحمة أحمد صابر محمد وأميرة أشرف عبد الله عبد الله طلبة عمداً جزاء وفاقا.

وكشفت المحكمة أن المتهم اعترف في التحقيقات التي أُجريت معه، أنه والديها قد ربوه على التدين، إلا أنه عندما كبر، سمع من أصدقائه عن العلاقات الجنسية التي حاول والديها إخفائها عنه، وبدأ في طريق مخالف عن تربية والديه، بشرب الكحوليات في سن 14 عاما، ومارس الجنس مع العديد من النساء وتعاطى المواد المخدرة.

وأضاف المتهم أنه تعرض للحبس في الولايات المتحدة خلال دراسته بالجامعة بسبب تعديه على أحد الأشخاص وتعاطيه المواد المخدرة أثناء القيادة، فهرب إلى مصر وتعرف على زوجته التي كانت أيضا تتعاطى المواد المخدرة، وانتهت بابتعاد زوجته عنه، والبحث عن ساقطات لممارسة الجنس لإثبات ذاته.

وكانت قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، بإعدام سفاح التجمع، كما أمرت المحكمة بمحو وإعدام مقاطع الفيديو المصورة للجرائم.

تفاصيل جرائم سفاح التجمع

كانت النيابة العامة أعلنت في 28 مايو الماضي تفاصيل جرائم سفاح التجمع حيث ورد للنيابة إخطار يوم 16 مايو بالعثور على جثة سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بمحافظة بور سعيد.

وأصدرت النيابة قرار برفعِ البصمات العشرية "أصابع اليدين" والتصوير الجنائي لـ جثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها.

وتوصلت تحريات الشرطة إلى شخصية المجنى عليها من بصمتها وأنها متزوجة.

كما توصلت التحريات الى قاتلها ويدعى "كريم محمد سليم" الذى تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بالقطامية لتعاطي المواد المخدرة وقام بقتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه.

وتم ضبط المتهم والسيارة المستخدمة فى نقل الجثة وكذا هاتفين محمولين له.

واعترف المتهم بالتعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال غير مألوفة ثم يقوم بقتلهن بعد تعاطى المخدرات وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه.

و بتفريغ هواتف المتهم كشفت عن قيامه بتصوير جريمة قتل لسيدة ثانية عثر على جثمانها يوم 13 إبريل الماضى على جانب طريق 30 يونيو فى اتجاه محافظة الإسماعيلية.

وأمرت النيابة العامة بحصر حالات العثور على الجثامين المجهولة، التى جرت فى وقت معاصر للواقعتين، وفي محيط مسكن المتهم.

وتبين للنيابة العامة وجود محضر رقم 19053 لسنة 2023 جنح التجمع الأول- للعثور على جثة لسيدة ثالثة تتشابه معهما في ذات ظروفهما.

تم تقديم المتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل 3 سيدات.