حماس: مجزرة جباليا دليل على فشل إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن المجزرة البشعة التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي بمخيم جباليا وشمال القطاع دليل على فشله وعجزه عن تحقيق أهدافه"، وفق وصفها.

وأكدت المقاومة أن هذه المجازر تتم بدعم مباشر من الإدارة الأمريكية منذ عام، كما دعت الشعوب العربية والإسلامية ومن سمتهم "أحرار العالم" للخروج في كل الساحات تعبيرا عن رفضهم لجرائم الاحتلال.

كانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أعلنت أنها تعترف بحق إسرائيل في الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني، لكنها أكدت على رغبتها في خفض التصعيد الإقليمي.

وأوضحت الوزارة: "نحن نبذل جهوداً كبيرة لتجنب اندلاع صراع إقليمي أوسع"، مضيفة أنها لا ترغب في رؤية أي خطوات قد تؤدي إلى التصعيد أو سوء التقدير.