رش القليل من الملح على باب المنزل- وشاهد ما سيحدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الملح من المكونات التي تمتلك قدرة كبيرة في التخلص من للحشرات بأنواعها، لكن، هل تعلم ماذا يحدث عند "رشه" على باب المنزل؟

أوضحت حنان زينال، خبيرة طاقة المكان خلال استضافتها في إحدي اللقاءات التلفزيونية، أن رش الملح عند باب المنزل يوفر العديد من الفوائد، وتشمل:

طرد الطاقة السلبية

يعمل الملح كإسفنجة يمتص الطاقة السلبية، ما يساعد على خلق بيئة منزلية أكثر راحة واسترخاء.

تنقية الهواء

يُسهم أيضا في تنقية الهواء من الشوائب والملوثات، ما يحسن جودة الهواء داخل المنزل ويعزز صحة الجهاز التنفسي.

التخلص من الحسد

الملح يحمي المنزل من الحسد والعين، ويصد الطاقات السلبية القادمة من الخارج.

طريقة الاستخدام الصحيحة

لتحقيق أقصى استفادة من فوائد الملح، توصي "حنان" باتباع الخطوات التالية:

يتم رش كمية مناسبة من الملح على باب المنزل، مع التركيز بشكل خاص على الأركان والزوايا، حيث يعتقد أن الطاقة السلبية تتجمع عادة في هذه المناطق.

يترك الملح لمدة 24 ساعة، حتى يتمكن من امتصاص الطاقة السلبية بشكل كامل.

بعد مرور 24 ساعة، يُنظف المنزل بالمكنسة الكهربائية لإزالة الملح المتبقي.

ينصح بتكرار هذه العملية بشكل دوري، مرة كل أسبوعين أو ثلاثة، للحفاظ على طاقة المنزل نظيفة ومتجددة.

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