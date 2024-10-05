احذر.. هذه العلامات تخبرك أن البطاطس تحتوي على مواد سامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

البطاطس من الخضروات الأساسية التي لاغني عنها في المنزل، فهي غنية بالكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن، لكن، هل تعلم أن هذه الثمرة تتحول إلى مصدر للخطر خاصة عند تخزينها بطريقة خاطئة أو عند ظهور بعض العلامات عليها؟

في هذا الصدد، حذرت الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية في تصريح لـ"الخليج 365"، من عدة علامات تدل على أن البطاطس أصبحت غير صالحة للاستهلاك، وقد تحتوي على سموم ضارة بالصحة، ومن أبرز هذه العلامات:

الرائحة الكريهة

إذا كانت البطاطس تصدر رائحة نفاذة وغير طبيعية، فهذا مؤشر قوي على فسادها وتكون السموم فيها.

تغيير الملمس

البطاطس اللينة جدا أو التي يسهل الضغط عليها تكون عرضة للتلف.

البقع الملونة

ظهور بقع خضراء أو بنية على البطاطس يشير إلى وجود مادة سامة تسمى "السولانين"، والتي تنتجها البطاطس كآلية دفاعية عند التعرض للضوء أو التلف.

البراعم البيضاء

نمو البراعم البيضاء على البطاطس يدل على أنها بدأت في الإنبات، وهذا يعني زيادة في مستوى السولانين.

ما أضرار تناول البطاطس الفاسدة؟

حذرت الطبيبة من تناول البطاطس في حال ظهور هذه العلامات عليها، تجنبا للإصابة باضطرابات في الجهاز الهضمي، والأمراض السرطانية.

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