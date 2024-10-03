"هتخس من غير ما تحس".. وجبة إفطار سحرية لإنقاص الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

هل تعاني من السمنة وجربت الحلول التقليدية ولم تجد نفعًا؟ لا تقلق فهناك وتوجد وجبة إفطار محددة تسهم في الشعور بالشبع وفقدان الوزن.

يساهم تناول الشوفان في الشعور بالشبع لفترة طويلة وتقليل الشهية، نظرًا لاحتوائه على الألياف التي تساعد في السيطرة على الجوع، وفقًا لما ذكرته لموقع "إكسبريس".

بعض أنواع الشوفان قادرة على امتصاص كمية كبيرة من الماء، وتشكيل مادة هلامية عند وصولها إلى الأمعاء.

على سبيل المثال، يحتوي الشوفان على البيتا جلوكان، وهي ألياف تشكل الهلام.

ويمكن أن تؤدي هذه الألياف إلى إبطاء عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية في الأمعاء الدقيقة، بما في ذلك إبطاء امتصاص السكريات، مما يقلل بدوره من خطر ارتفاع نسبة السكر في الدم.

كما أنّ الأشخاص الذين يعانون من تقلبات كبيرة في نسبة السكر في الدم، هم أكثر عرضة للشعور بالجوع في وقت مبكر، بعد تناول الطعام واستهلاك المزيد من السعرات الحرارية على مدار اليوم.

هناك طريقة أخرى يمكن أن تساعد بها الألياف في فقدان الوزن، وهي تفاعلها مع ميكروبيوم الأمعاء.

وعندما تقوم بكتيريا الأمعاء بتخمير الألياف، تطلق مركبات مفيدة تُعرف بالأحماض الدهنية قصيرة السلسلة، التي تؤثر على إطلاق هرمونات الشهية وتجعل الشخص يشعر بالشبع.

وبالإضافة إلى ذلك، تتطلب الأطعمة الغنية بالألياف مزيدًا من المضغ، مما يؤدي إلى إفراز هرمونات الأمعاء التي تقلل من الشعور بالجوع، وربطت بعض الدراسات العلمية أيضًا بين تناول الشوفان وفقدان الوزن.

كشفت دراسة أجريت عام 2013 ونُشرت في Current Nutrition Reports أن الشوفان يمكن أن يسهم في فقدان الوزن، وتعزيز المناعة، وخفض الكوليسترول، والتحكم في الشهية، وتعزيز ميكروبات الأمعاء من خلال زيادة إنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة.

طرق إنقاص الوزن بطريقة صحية:

- ممارسة التمارين الرياضية لمدة 150 دقيقة في الأسبوع.

- تناول 5 حصص من الفاكهة أو الخضروات الطازجة أو المعلبة أو المجمدة يوميًا.

- قراءة ملصقات الأطعمة؛ إذ تكون المنتجات التي تحتوي على رموز لونية خضراء أكثر من الأصفر والأحمر، وغالبًا ما تكون خيارًا أكثر صحة.

- استبدال المشروبات السكرية بالماء.

- تقليل تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون.

اقرأ أيضا:

احذري تخزين البطاطس المسلوقة في الثلاجة.. 5 أسباب ستفاجئك

الزهر هيلعب معاهم في أول أكتوبر .. تعرف على مواليد الأبراج سعيدة الحظ

مشروب يعزز الكبد والمناعة ويطرد السموم من الجسم

أخطاء غذائية شائعة قد تؤدي إلى إتلاف أمعائك.. احذر هذه الأعراض

راقب 10 علامات.. طبيبة تحذر من حالة غير معروفة تدمر نومك رغم التعب