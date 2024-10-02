كيف يؤثر ارتفاع ضغط الدم على الدماغ؟.. لن تتخيل ما يحدث لك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن لارتفاع ضغط الدم، أن يسبب مشكلات صحية خطيرة تهدد حياتك، ما لم يتم التعامل معه بشكل صحيح وخفضه بطرق سليمة

وبحسب thehealthsite، فإن ارتفاع ضغط الدم قد يسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكتة الدماغية، والفشل الكلوي، إضافة إلى تأثيره على الدماغ، إذ قد يسبب مرض ألزهايمر.

وبحسب دراسة نشرت في مجلة Frontiers in Cardiovascular Medicine، فإن عدم علاج ارتفاع ضغط الدم قد يسبب مرض ألزهايمر، بسبب إعاقة الأوعية الدموية، ما يتسبب في عدم قدرة الدماغ على العمل بشكل صحيح.

كما أن ارتفاع ضغط الدم قد يزيد من خطر التدهور المعرفي والخرف، وهو الأمر الذي قد يزيد خطر الإصابة بمرض ألزهايمر.

نصائح مهمة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم:

تناول نظام غذائي صحي

الحصول على قسط كاف من النوم

الإقلاع عن التدخين

الحفاظ على وزن صحي

تقليل تناول الملح.

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