"هل نجح أن يكون خليفة عادل إمام؟".. نزار الفارس يكشف عن برومو حلقة محمد هنيدي في برنامجه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الإعلامي العراقي نزار الفارس عن برومو حلقة الفنان محمد هنيدي ضمن برنامجه الجديد "مع نزار الفارس" الذي يعرض على قناة الرابعة الفضائية وذلك عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" استعدادًا لعرضها.

ظهر هنيدي في البرومو وهو يتطرق لعدة موضوعات مع الإعلامي نزار الفارس منها خلافه مع الفنان محمد فؤاد، وعن ما إذا كان يرى نفسه خليفة الزعيم عادل إمام؟، ومحاولته أن يكون طرفًا للصلح بين الفنانة شيرين عبدالوهاب وشركة روتانا في نزاعهما القضائي، وعن تفكيره في الزواج مرة ثانية، إلى جانب مشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة.

وكانت آخر مشاركات الفنان محمد هنيدي بالمسرحية الكوميدية "ميوزيكال سكوول" وتم تقديمها على مسرح محمد العلي في بوليفارد الرياض سيتي ضمن فعاليات "موسم الرياض" بشهر فبراير الماضي، والعرض المسرحي مقتبس من الفيلم الشهير "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" وهذه المرة في إطار موسيقي كوميدي، وتدور أحداث المسرحية حول عودة الأستاذ رمضان بعد سنوات من الغياب إلى إدارة المدرسة، ويواجه العديد من المواقف الكوميدية مع المدرسين والطلاب وأولياء الأمور.

يذكر أن محمد هنيدي يشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "الجواهرجي" الذي يعيد التعاون خلاله مع النجمة منى زكي، إلى جانب فيلم "الإسترليني" الذي أعلن عنه المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ضمن الأفلام التي سيتم إنتاجها من قبل صندوق "بيج تايم" الاستثماري من أجل رفعة الجودة الإنتاجية ومشاهد التصوير.

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