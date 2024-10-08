نقل الثقافة المصرية للعالم.. موقع الجوائز العالمي "Grammy Awards" يتغنى بـ تووليت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أشاد موقع الجوائز العالمي Grammy Awards بالمطرب المقنع "توو ليت".

ونشر الموقع حوارًا مع تووليت بعنوان.. "تعرف على توليت، نجم البوب الصاعد الذي نقل الثقافة المصرية للعالم".

وعلق تووليت، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "الحمد لله".

وتحدث تووليت مع موقع الجوائز Grammy Awards عن المطرب عمرو دياب، وقال: "لطالما انجذبت إلى المزج بين الأنواع الموسيقية أشعر بالحنين دائمًا لفنانين مثل عمرو دياب الذي شكل نشأتي.. هو فنان أسطوري ومصدر إلهام عميق بالنسبة لي، فهو يجسد قوة الثقة بالنفس ويظهر كيف يمكن أن النجاح بشكل غير عادي".

نجح المغني "تووليت" في تصدر العديد من قوائم الاستماع الموسيقية بأشهر المنصات منها "سبوتيفاي" وظل مرتبعًا على عرش الأكثر استماعًا لأيام وذلك نظرًا لتقديم أغانيه بطريقة النستولوجيا والحنين إلى الماضي وهو ما كان له تاثيرًا كبيرًا على المستمعين واستعادة العديد من الذكريات.

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