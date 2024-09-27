ما أسباب وأعراض مرض الجلوكوما؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الدكتورة أولجا أولانكينا، أخصائية العيون الروسية إن أكثر من 500 ألف شخص في العالم يفقدون بصرهم سنويا بسبب مرض الجلوكوما.

وقد يتطور هذا المرض دون ظهور أعراض، وفقا لصحيفة "إزفيستيا".

وقالت أولجا: "يؤدي الإصابة بمرض الجلوكوما "الزرق" داخل العين إلى حدوث تغيرات في الشبكية التي فيها المستقبلات البصرية، ومن ثم تلف العصب البصري الذي عبره تصل الصورة إلى الدماغ، وتنخفض حدة الرؤية ويمكن أن تتطور إلى العمى. وهذه التغيرات تحصل عادة في كلتا العينين".

وتحذر الدكتورة من أن الجلوكوما تصيب الصغار بما فيهم الأطفال دون الثالثة من العمر والكبار على حد سواء، حتى أن هناك حالات خلقية تتطور إما بسبب الخداج (ولادة مبكرة) أو بسبب تشوه في نمو العينين لدى الجنين.

وذلك بسبب أمراض معدية، مثل الحميراء والحصبة وداء المقوسات وغيرها التي تصاب بها المرأة أثناء الحمل، أو بسبب التسمم بالمعادن الثقيلة والإشعاعات المؤينة كالتي تصدر من أجهزة الأشعة السينية.

ويبدأ الجلوكوما بسبب عدم إزالة السائل من داخل العين، حيث أن تراكمه يؤدي إلى ارتفاع مستوى الضغط داخل العينين.

أما العوامل الأخرى فهي عيوب العين الخلقية وقصر النظر والاستعداد الوراثي والعمر والجنس، حيث أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالجلوكوما.

ويمكن أن تسبب إصابة أو التهاب العين أو ورم داخل العين الإصابة بالجلوكوما.

بالإضافة إلى أن بعض الأمراض المزمنة مثل داء السكري وارتفاع مستوى ضغط الدم وأمراض الغدد الصماء والربو القصبي قد يؤدي إلى تطور المرض بسرعة.

والأعراض الأولى للجلوكوما هي ظهور بقع سوداء على محيط الرؤية، وتظهر هذه البقع تدريجيا دون أن تسبب أي انزعاج في البداية، ولكنها تتوسع وتنتشر إلى الرؤية المركزية ويشعر الشخص بأنه ينظر عبر أنبوب يتضيق أكثر فأكثر، ولكن يمكن وقف تطور المرض بالعلاج، وبعكس ذلك يصاب الشخص بالعمى.

ولا يمكن علاج المرض بصورة تامة لأن الخلايا العصبية المسؤولة عن وضوح الرؤية قد ماتت ولا يمكن استعادتها، ولكن يمكن وقف تطور المرض باستخدام قطرات خاصة وأدوية لتقوية العصب البصري وشبكية العين وتحسين الدورة الدموية. كما يمكن استخدام أشعة الليزر أو عملية جراحية في حالات معينة.

وللوقاية من الجلوكوما يجب قياس مستوى الضغط داخل العينين كل ستة أشهر، وعدم تجاهل أي مشكلة في الرؤية، مثل عدم وضوح الرؤية وظهور البقع السوداء واستشارة الطبيب المختص لتحديد سببها.

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