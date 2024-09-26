تأثير تناول 3 تمرات يوميا على الريق.. واحذر الإفراط لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - هناك فوائد عديدة للتمر على صحة الجسم، فالتمر ثمرة غنية بالعديد من العناصر الغذائية التي تقدم فوائد صحية جمة للجسم، وخاصة صحة الجهاز الهضمي.

يسهل حركة الأمعاء ويخفف من مشكلات القولون

وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة إن تناول 3 تمرات يوميا على الريق يحسن من صحة الجهاز الهضمي، ويلطف من مشكلات القولون، لأنه ينظم من حركة الأمعاء، وكذلك يقي من الإمساك.

يقي من الإمساك

وأضافت في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه بفضل محتوى التمر على الألياف يعمل على علاج الامساك المزمن، ويسهل من تليين البراز، ويخفف أعراض الإمساك.

يقي من أمراض السرطان

كما أن التمر غني بمضادات الأكسدة ويساعد على الحماية من السرطانات ويقوي ويعزز جهاز المناعة.

نسب التمر المسموح بتناولها يوميا

كما نصحت بالاعتدال في التناول وعدم الإفراط لأنه قد يسبب زيادة نسبة السكر في الدم، لذا نصحت بتناول من 3 : 5 تمرات على مدار اليوم كحد أقصى.

اقرأ أيضا:

هذا ما يحدث لكليتك وكبدك عند تناول كوبين من الشاي يوميا

علامة تحدث في أثناء النوم تنذرك أن قلبك في خطر

فيديو مروع.. الأرض تنشق وتبتلع شاحنة ضخمة في ثوانٍ

أزمات وخسائر مالية بانتظار مواليد 3 أبراج الفترة المقبلة

رجل يكتشف بالصدفة أنه يدفع فاتورة كهرباء جاره منذ 18 عاما - لن تتوقع ما حدث