يبدأ الاثنين المقبل.. تفاصيل المؤتمر الدولي الثاني لكلية العلوم بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

تنظم كلية العلوم جامعة حلوان فعاليات المؤتمر الدولي الثاني، من 14-15 اكتوبر 2024 بعنوان " العلوم و الصناعة" بمجمع الثقافة و الفنون بالحرم الجامعي، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي و البحث العلمي الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

يرأس المؤتمر الدكتور مجدي الحجري عميد الكلية، والدكتور جلال الجميعى.

يهدف المؤتمر إلى ربط العلوم الأساسية و التطبيقية بالصناعة والتكنولوجيا وتم دعوة علماء من بعض الجامعات العالمية والعربية المرموقة وبعض ممثلي قطاعات الصناعة المختلفة، وذلك بهدف دفع عجلة التنمية فى القطاعات المختلفة للدولة لشئون الصناعة والصحة والبيئة والطاقة المتجددة وأيضا المساهمة فى تطوير الصناعات الإلكترونية والدوائية والكيميائية والبيولوجية والبترولية من أجل تحقيق رؤية مصر 2030 فى محور المعرفة و الابتكار والبحث العلمي.

ويتبنى المؤتمر محورا من أهم المحاور التى تربط بين العلوم والصناعة وهو صناعة الأسمنت واستخدامه فى الخرسانات حيث يناقش المؤتمر اخر الابحاث والمستجدات فى هذا الصدد بواسطة أكبر علماء فى العالم فى هذا التخصص وايضا بمشاركة ورعاية كبرى شركات الاسمنت فى العالم و مصر.

كما يتبنى محور آخر وهو دور العلوم الأساسية فى صناعة البترول ومشتقاته حيث يشرف المؤتمر بحضور بعض رؤساء شركات البترول العالمية، بحضور رئيس اتحاد الصناعات ورئيس الاتحاد العربى لصناعة الإسمنت.

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